Трое уроженцев Чечни добились компенсаций за уголовное преследование

01 октября 2019, 16:39

Суд в Москве назначил от полумиллиона до миллиона рублей выходцам из Чечни Саид-Магомеду и Хусейну Цетиевым и Хамиду Ражапову, которые по три года провели под арестом по делу о покушении на сотрудников МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", в декабре 2016 года члены президентского Совета по правам человека рассказали Владимиру Путину о деле уроженцев Чечни Хамида Ражапова и братьев Цетиевых, обвиненных в избиении и покушении на убийство сотрудников МЧС. Члены СПЧ предложили создать независимый институт, который будет заниматься проверкой жалоб на действия правоохранителей и следствия. 11 декабря 2018 года, когда с уроженцев Чечни уже сняли обвинения, глава Совета по правам человека Михаил Федотов призвал их добиваться компенсаций.

Тверской суд Москвы назначил по 700 тысяч и 500 тысяч рублей компенсации братьям Саиду-Магомеду и Хусейну Цетиевым. Еще одному уроженцу Чечни, Хамиду Ражапову, присужден миллион рублей. При этом все они за время следствия провели в СИЗО по три года. В пресс-службе суда разницу в компенсациях не пояснили. "Возможно, дело в том, что иски рассматривали разные судьи", - предположила представлявшая интересы истцов адвокат Татьяна Окушко.

Она заявила, что будет добиваться более существенных компенсаций, а также наказания правоохранителей за незаконное уголовное преследование, информировал сегодня "Коммерсант".

"Миллион рублей за три потерянных года - так себе компенсация", - прокомментировал сегодня новость о вердикте суда пользователь Instagram tmldm_. Другой комментатор в сообществе "ЧП_Грозный", na_puti_ahmat_hadji, назвал новость "хоть чем-то приятным за весь год". "Приятная новость за год? Ничего себе! Я за всю жизнь не видел такой новости, чтоб оправдали, да еще в довесок бабла (денег. - Прим. "Кавказского узла") кинули", - написал zaurbek_13_95.

Братья Хусейн и Саид-Магомед Цетиевы, а также Хамид Ражапов были задержаны в сентябре 2014 года. Их обвинили в избиении сотрудников МЧС в районе поселка Внуково и покушении на убийство восьми его коллег. Защита заявила, алиби у всех троих подтверждено записями видеокамер с места их проживания. 27 июня 2017 года суд вернул дело прокурору, а меру пресечения обвиняемым отменил, в тот же день они были освобождены. Все обвинения с уроженцев Чечни были сняты лишь в декабре 2018 года.

Во время пребывания в СИЗО Хамид Ражапов основательно подорвал здоровье, с тех пор он страдает заболеваниями кожи, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, рассказала ранее "Кавказскому узлу" его мать Патимат Ражапова. Сам Хамид Ражапов добавил, что за время уголовного преследования потерял хорошую работу, его семья распалась. Братья Цетиевы пожаловались на трудности с устройством на работу из-за уголовного преследования.

На сайте Тверского суда Москвы по состоянию на 16.38 мск 1 октября нет информации о присуждении Цетиевым и Раджапову компенсаций.