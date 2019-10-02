Руководитель неправительственной организации «Центр реформы правосудия» Звиад Куправа. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

02 октября 2019, 16:32

Грузинский активист Куправа оштрафован за избиение адвоката

Участника акций протеста против приговора по делу об убийстве подростков в Тбилиси Звиада Куправу суд оштрафовал на одну тысячу лари, признав его виновным в избиении адвоката.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня 2018 года несогласные с решением суда по делу об убийстве двух школьников в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, установив на проезжей части две палатки. Утром 11 июня один из организаторов и ведущих акции протеста в Тбилиси Звиад Куправа и еще трое активистов были задержаны полицейскими. Суд назначил Куправе административный арест. В день заседания произошел инцидент, из-за которого Куправу обвинили также в неуважении к суду. Тбилисский городской суд 1 августа приговорил Куправу к девятимесячному заключению.

Тбилисский городской суд сегодня вынес решение оштрафовать Звиада Куправа на одну тысячу лари (около 337 долларов) за избиение адвоката Ираклия Закареишвили и словесные оскорбления в его адрес. Инцидент произошел во дворе суда несколько месяцев назад, сказал прокурор Григол Нишнианидзе в эфире грузинской телекомпании "Имеди", не представив подробностей инцидента.

Защита Куправы заявила, что обжалует решение суда. По словам адвоката Левана Давитая, суд не привел ни одного аргумента в пользу такого решения. "Это говорит о том, что у суда нет аргументов, чтобы объяснить обвинительный приговор", - сказал в эфире "Имеди" адвокат, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь прокурор Григол Нишнианидзе заявил, что в деле были представлены видеозаписи инцидента, показания пострадавшего и свидетелей. Также приложено заключение медицинской экспертизы.

Примечание:

"Сторонники Саралидзе анонсировали акции против "Грузинской мечты", "Малхаз Мачаликашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси", "Заза Саралидзе выписан из больницы и вернулся на акцию протеста".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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