Сергей Синицын. Сриншот видео http://www.vzsar.ru/news/2018/09/13/bloger-sergey-sinicyn-vystypil-s-zayavleniem-o-saratovskom-pravosydii.html

02 октября 2019, 15:34

Ейский активист пожаловался на жесткие действия силовиков при обыске

Житель Кубани Сергей Синицын заявил, что обжалует действия силовиков при обыске 1 октября. Активист сообщил, что оказался свидетелем по делу российской террористической организации и опасается преследования за критику российских властей.

Как писал "Кавказский узел", утром 1 октября в доме Сергея Синицына прошел обыск. Изъяв электронные носители информации и листовки с призывом на санкционированный митинг 2010 года, силовики увезли с собой и самого ейского активиста. Жена и сын Синицына рассказали, что силовики были вооружены автоматами, во время обыска они заставили активиста лечь лицом вниз. Постановление суда на обыск показали лишь мельком, в нем члены семьи Синицына успели заметить упоминание полковника Квачкова.

В 2013 году полковник запаса главного разведывательного управления Владимир Квачков был признан виновным в подготовке вооруженного мятежа. Уже в колонии он записал видеообращение, посвященное годовщине покушения на Анатолия Чубайса, за что получил еще полтора года к своему сроку по статье об экстремизме. Однако частичная декриминализация этой статьи позволила Квачкову выйти на свободу уже в феврале 2019 года, информировала 19 февраля "Русская служба BBC". 

Сергей Синицын - свидетель по делу запрещенной в России решением суда террористической организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского", сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Всероссийское движение "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского" было создано полковником Квачковым, в феврале 2015 года ее запретил на территории России Московский городской суд. ФСБ внесла движение в список террористических организаций, информировал 16 октября 2015 года ТАСС.

Для статуса свидетеля действия силовиков были слишком жесткими, отметила супруга активиста Евгения Синицына. "Свидетеля укладывали лицом в пол, сына под пистолетом держали, проводили полный обыск. Мы до сих пор не получили то самое постановление суда [об обыске]", - сообщила она сегодня корреспонденту "Кавказского узла". По словам Евгении Синицыной, ее мужа отпустили из отделения вечером 1 октября.

Сергей Синицын сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что обжалует действия силовиков. Он намерен обратиться к адвокату, как только получит постановление на обыск. "Я в шоке от произошедшего. Если бы они (силовики. - Прим. "Кавказского узла") приехали более цивильно, позвонили, вызвали. У нас дом был открыт, когда они приехали с обыском. Мы спали. Я услышал шум на лестнице - думал, бандиты, потому что вид у них был достаточно бандитский. Повалили на пол, потом дали халат надеть и начали вопросы задавать", - рассказал Синицын. Изъятую технику ему не вернули. "Смартфоны, компьютеры отправят на экспертизу в Москву", - сообщил активист. 

По его словам, при обыске были также изъяты патроны от охотничьего ружья и порох. "Я перед отъездом лишился лицензии на охотничье оружие. Охотничьи билеты остались, патроны в коробке с порохом. Я рассчитывал продлить лицензию, и думал, что мне это все пригодится, а потом забыл. Надо было сразу сказать, что у меня есть коробки с порохом, но я не сообразил. Этот порох у меня еще со времен моей службы [в армии], с советских времен", - рассказал активист.

Синицын сообщил, что допрос был малоинформативным. "Мне называли фамилии каких-то людей, о которых я никогда не слышал. И название организации террористической я тоже в первый раз услышал", - сказал активист.

Силовиков интересовали связи Синицына с Квачковым. "В Ейск по нефтетерминалу приезжал Квачков, помогал, когда освободился после обвинения в покушении на Чубайса. Я знал, что он достаточно авторитетный в военной среде, квалифицированный специалист. Потом было пару звонков каких-то. Я сейчас вспоминаю, что на этом все наше общение закончилось. Меня спрашивали вчера (1 октября. - Прим. "Кавказского узла"), готовили ли они свержение, говорили ли они об этом на встрече. Да близко ничего такого не было", - заявил Синицын.

Активист опасается, что против него будут использованы посты в соцсетях, где Синицын критиковал российские власти. "Высказывался про коррупцию, про международные дела. Переживаю за это, как они будут мои высказывания трактовать", - пояснил Сергей Синицын.

К 15.33 мск 2 октября на сайтах управления МВД по Краснодарскому краю и кубанского главка Следкома не появилось информации о задержании Синицына и комментариев относительно его претензий к силовикам.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Дело "ЭкоВахты" возвращено в городской суд Майкопа", "Сочинский правозащитник рассказал об обыске в его доме", "Михаил Беньяш пожаловался в ЕСПЧ на силовиков".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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