Ветераны-афганцы сравнили отношение Абдулатипова и Васильева к протестам

01 октября 2019, 21:01

Прежние власти Дагестана решали проблемы ветеранов-афганцев хотя бы под давлением протестов, а Владимир Васильев уже 15 дней игнорирует акцию в Махачкале, констатировал глава инициативной группы. Афганцы пока не хотят увеличивать число протестующих.

Как информировал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов афганской войны проводили голодовку в парке Махачкалы, добиваясь от властей предоставления положенного им жилья. После уговоров представителей муфтията, которые назвали голодовку недопустимой для мусульманина формой протеста, ветераны прекратили ее. Однако протестующие продолжают оставаться в парке, заявляя, что не разойдутся, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев. Жители близлежащих к парку домов помогают ветеранам-афганцам, приносят им продукты и питьевую воду.

По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье, и они хотят попросить Васильева содействовать в пересмотре законодательства. Кроме того, многие ветераны жалуются на то, что были исключены из очереди из-за того, что их документы сгорели. Ведомства, выдававшие документы, должны их восстановить, а отказ в предоставлении квартиры - повод для вызова в Дагестан проверяющих из Москвы, прокомментировал "Кавказскому узлу" жалобы ветеранов адвокат Евгений Черноусов.

На ночь в парке остаются 15 протестующих

Круглые сутки в палатке, которая установлена в махачкалинском парке, находятся 15 ветеранов-афганцев - столько, сколько она вмещает. Днем к ним присоединяются еще 10-15 человек. При этом некоторым из протестующих пришлось вернуться домой, чтобы заняться сбором урожая. Другие, наоборот, не смогли присоединиться к акции в первые дни и сделали это только сейчас. Так, сегодня, на 15-й день акции протеста, из Чародинского района в Махачкалу приехал ветеран афганской войны Шахназар. "Я давно хотел присоединиться, но не получалось по семейным обстоятельствам. Я присматривал за пожилым отцом. Сейчас ему стало немного легче, и я решил приехать в Махачкалу. Теперь останусь жить в палатке", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как отметил глава инициативной группы ветеранов-афганцев Гасайни Гасайниев, протестующие стараются избегать большого скопления людей в парке. "У нас есть вторая палатка, но мы ее пока не устанавливаем. Считаем, что в этом нет необходимости. Сейчас здесь постоянно находятся 15 человек. Мы не хотим, чтобы здесь было много народу - так сложно будет соблюдать порядок, и не хотим лишнего ажиотажа. Люди были все-таки на афганской войне, и после нее психологическую реабилитацию не проходили. Если будет необходимость, мы сможем собрать здесь порядка 60 человек. Проблема не в том, сколько человек здесь соберется, а в том, что глава республики не хочет услышать о ситуации, которая сложилась с ветеранами", - подчеркнул он.

Прежние власти республики после подобных акций шли навстречу и частично решали поднимавшиеся вопросы, а новая власть отказывается реагировать, указал Гасайниев. "Я здесь пятнадцать дней. Афганским проблемам я посвятил ровно одиннадцать лет. Все эти годы мы обиваем пороги кабинетов разных чиновников, но никакого продвижения нет. Всегда обещают, но ничего не предпринимают. Достигнутые нами в 2016 году соглашения с тогдашним председателем правительства республики Абдусамадом Гамидовым сейчас уже некому выполнить", - посетовал Гасайни Гасайниев.

С 2013 по 2017 год Дагестан возглавлял Рамазан Абдулатипов. Его преемником стал Владимир Васильев, с назначением которого начались аресты дагестанских чиновников. Так, Абдусамад Гамидов оказался под стражей по делу о растрате более 40 миллионов рублей. За коррупционными делами в Дагестане "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Он напомнил, что в начале года ветераны-афганцы встречались и с нынешним председателем правительства Артемом Здуновым, и с главой аппарата главы Дагестана Владимиром Ивановым. "Встреча с Ивановым прошла 4 февраля. Тогда он посоветовал открыть благотворительный фонд и пообещал изыскать средства для него. Мы так и сделали, передали им копии учредительных документов и реквизиты, но прошло ровно восемь месяцев, а дело не сдвинулось ни на миллиметр", - сказал ветеран.

Каждый день на место проведения акции приходят сотрудники полиции, участковый. По словам протестующих, конфликтных ситуаций с силовиками не было. "Мы здесь никому не мешаем, неудобств для гуляющих не создаем. Это видят и полицейские, поэтому никаких проблем с сотрудниками у нас за эти дни не было", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из ветеранов.

Афганец рассказал о попытках получить квартиру

56-летний ветеран афганской войны Аслан Гасанов рассказал, что уже 11 лет пытается добиться жилья от властей Дербентского района. "Наши права ущемляют, никакой помощи от правительства я не получаю. Хотя лишнего я ничего не прошу, а требую только то, что положено", - отметил он.

По словам Гасанова, его призвали в армию в 1983 году, он служил в батальоне спецназа. Через месяц был награжден орденом Мужества, а затем и орденом Красной Звезды. "Мы попали в засаду, и роту спасать пришлось мне. С собой у меня была рация, и я, хоть был рядовым, но знал, как вести себя в бою. Поэтому я и остался один. Я вызвал вертолет и зажег факел, чтобы указать, куда сбрасывать бомбу. Бомба упала в 50 метрах от меня, укрыться я не успел, и взрывной волной меня отбросило. Вытащил меня взводный где-то через час", - рассказал Гасанов о подвиге, за который удостоился ордена Красной Звезды. В конце службы в 1985 году он спас в бою генерала и тоже был представлен к награде.

После окончания срока службы Гасанов переехал жить со своей семьей в город Прохладный в Кабардино-Балкарии. "В Прохладном были мои сослуживцы, и они помогли обустроиться. К "афганцам" там относились хорошо. Мне выдали путевку в санаторий, причем очень настаивали, чтобы я съездил. В Прохладном я встал в очередь на получение жилья. У меня трое детей, и поэтому мне должны были выдать трехкомнатную квартиру. Но в 1992 году отец сказал, чтобы я вернулся в Дагестан и остался в Мамедкале, чтобы помогать ему", - сообщил Аслан Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за материальных проблем от Гасанова в Дагестане, забрав детей, ушла жена. "Я не хотел мешать родителям и всегда предпочитал быть независимым от них, и поэтому жил отдельно в отцовском гараже", - рассказал ветеран. В Мамедкале он женился во второй раз, после чего у него родились еще трое детей. "Дети маленькие, дома своего нет. Военную пенсию мне так и не оформили, хотя я получил осколочные ранения в Афганистане. 11 лет стою в очереди на получение жилья в Дербентском районе. Все это время приходится скитаться по разным съемным квартирам. Жене это, конечно, не нравится, грозится уйти", - сказал Гасанов.

В администрации района, по его словам, ему отвечают, что пока средств нет, просят подождать. "Постоянно обещают, и все на этом, больше ничего. Главы меняются, сейчас уже четвертый глава района. Единственные, кто мне помогает сейчас - это мои бывшие сослуживцы", - добавил Аслан Гасанов.

В пресс-службе администрации Дербентского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что прокомментируют претензии ветеранов афганской войны к местным чиновникам только 2 октября. На сайте главы Дагестана к 20.40 мск 1 октября не появилось реакции на акцию протеста ветеранов-афганцев.