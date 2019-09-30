Жители Махачкалы оказывают помощь протестующим ветеранам-афганцам

30 сентября 2019, 18:15

Жители домов у махачкалинского парка, где уже четырнадцатый день несколько десятков ветеранов-афганцев требуют встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым, приносят им продукты и питьевую воду. Сами афганцы не намерены прекращать акцию, пока их требование не будет исполнено.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов Афганской войны проводили голодовку в парке Махачкалы, добиваясь от властей предоставления положенного им жилья. После уговоров представителей муфтията, которые назвали голодовку недопустимой для мусульманина формой протеста, ветераны прекратили ее. Однако протестующие продолжают оставаться в парке, заявляя, что не разойдутся, пока их не примет глава Дагестана Владимир Васильев. По словам ветеранов-афганцев, их лишили возможности попасть в льготную очередь на жилье, и они хотят попросить Васильева содействовать в пересмотре законодательства.

На третий день голодовки один из ее участников был доставлен в больницу из-за серьезного ухудшения здоровья, но затем вернулся к протестующим. Еще нескольким вызывали скорую помощь. На восьмой день голодовки одному из протестующих также понадобилась помощь врачей.



Ветераны-афганцы не намерены заканчивать акцию протеста, не решив проблему

Протестующие так и не получили приглашений на встречу с главой республики, сообщил сегодня ветеран-афганец Гасайни Гасайниев.

«Сегодня пошел уже 14 день [акции протеста], но руководство республики до сих пор не хочет нас принимать. За выходные не произошло никаких изменений. Единственное, несколько наших представителей пригласили в дагестанский парламент, где нас выслушали юристы. Мы предоставили им свои аргументы, объяснили суть наших претензий к федеральному закону, который не оставил шансов на получение жилья для тех, кто встал в очередь после 1 января 2005 года», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Гасайни Гасайниев.

Реакции от прокуратуры, представитель которой был у протестующих 25 сентября, как отметили афганцы, тоже пока не последовало никакой. «Прошло всего пять дней. У них есть свои сроки на рассмотрения жалоб. Но нам сказали, что этот вопрос находится на контроле прокурора республики», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из протестующих.

«О наших проблемах знают все и в республике, и в стране. Но почему-то местное телевидение и республиканские государственные газеты о нас молчат, игнорируют нас», - посетовал председатель Союза афганцев Дербентского района, эксперт Общественной палаты Дагестана Муршид Абдулгусейнов.

По его словам, в Дербентском районе 162 ветерана-афганца, однако никто из них не получил жилья. «Мы считаем, что это произошло по вине администрации района. Сколько мы ни обращались во все инстанции, но так и не смогли добиться включения нас в очередь. Райадминистрация, по нашей информации, отчитывались на протяжении 10 лет, что в районе нет ветеранов, нуждающихся в жилье», - сообщил Муршид Абдулгусейнов.

Как пояснил Гасайни Гасайниев, чтобы Министерство труда и соцразвития Дагестана приняло ветерана в очередь на жилье, в ведомство необходимо представить соответствующее постановление администрации района. «Но районные чиновники не выдают их под различными предлогами – документы либо утеряны, либо сгорели, то еще что-то придумывают. И такая ситуация не только в Дербентском районе, но и в других районах», - пояснил Гасайни Гасайниев.

Ранее протестующие сообщили, что многие афганцы были исключены из очереди на жилье из-за того, что сгорели их документы в архивах. В случае, если ветеран-афганец стоит в очереди, но министерство труда и социального развития Дагестана по каким-то причинам отказывает в выдаче квартиры, надо обратиться федеральное ведомство - Минтруда РФ - с просьбой разобраться в ситуации, ранее рассказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. Он также отметил, что утраченные документы необходимо восстановить в том ведомстве, которое их выдавало.

Абдулгусейнов выразил надежду, что это несправедливое отношение к ветеранам-афганцам вскоре закончится, и они смогут получить жилье. «Мы все здесь приняли твердое решение – не уйдем, пока проблемы наши не решат и нас не примет глава республики. Мы уверены, что наше дело правое, и мы сможем добиться справедливости», - пояснил он.

Как сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в администрации главы и правительства Дагестана, в аппарате Васильева рассматриваются вопросы, поднятые ветеранами-афганцами.

«Это все не решается по щелчку пальцев. Сейчас все это изучается. Когда и что будет конкретно предпринято, пока не известно, глава республики сейчас в отъезде», - рассказал источник.

Участник пикета обвинил чиновников в нежелании решать проблему жилья ветеранов-афганцев

С самого первого дня протестной акции в форме пикета в ней участвует Ахмед Гавзиев из Новолакского района. В Афганистан он попал в 1985 году и прослужил там два года. Вернувшись с войны, он остался жить в селе, занимался хозяйством. После нападения боевиков на Дагестан в 1999 году Ахмед Гавзиев вступил в состав ополченцев и принимал участие в боях в Ботлихе и Новолаке. Затем он поступил на военную службу по контракту, был участником на второй чеченской кампании.

«В очередь на улучшение жилищных условий я встал в 1993 году. Семья увеличилась. Родились две девочки. Но в то время я ни денег, ни дома не получил. Потом наш район начали переселять. Мне выделили участок в Новострое, но дом на нем так и не построили. В администрации района говорили, что у них потерялись регистрационные журналы, и поэтому они не могут возвести на моем участке жилье. У них была возможность обеспечить жильем ветерана-афганца, но они не сделали этого», - отметил Ахмед Гавзиев.

Местные жители приносят протестующим еду и воду

По словам ветеранов, после того как они прекратили голодовку, люди из близрасположенных к парку домов начали не только поддерживать их морально, но и приносить им продукты питания, питьевую воду.

Один из них, Мурад Магомедов, принес сегодня электрическую печку и несколько бутылок с водой. По словам мужчины, он собирается прийти вновь к афганцам вместе со своими друзьями.

«Я сам не служил в Афганистане. Я был тогда еще слишком молодым. Но не поддержать наших земляков и пройти мимо не смог. Если государство так относится к тем, кто воевал в его интересах, то как теперь отправлять детей в армию?» - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мурад Магомедов.