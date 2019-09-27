Следком проигнорировал заключения экспертов о пытках грозненца силовиками

27 сентября 2019, 22:53

Следователи четырежды отказались возбуждать уголовное дело по заявлению актера грозненского театра Тимура Дебишева, который заявил о пытках после задержания. Судмедэксперты подтвердили, что Дебишева пытали током, но следствие приняло версию силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 27-летний актер грозненского Русского драматического театра имени Лермонтова Тимур Дебишев обратился в Комитет против пыток после задержания силовиками в ноябре 2018 года. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили телефонный номер Дебишева среди контактов девушки, которую подозревали в незаконном обороте наркотиков. По словам Дебишева, силовики пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов.

Изучая контакты Тимура Дебишева, оперативники заинтересовались его приятелями из чеченского фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков.

Тимур Дебишев, покинувший Чечню после пыток, опознал помещения, где силовики избивали его. Опознание проводилось 24 сентября: в присутствии своих представителей, Дмитрия Пискунова из "Комитета против пыток" и адвоката Натальи Добронравовой, Дебишев опознал два кабинета в подразделении одной из силовых структур Грозного. По словам актера, именно в эти кабинеты его заводили оперативники, и там к нему применяли пытки 12-13 ноября 2018 года.

Опознание помещений проводилось в рамках доследственной проверки, так как уголовное дело о пытках Дебишева до сих пор не возбуждено. Защита отмечает, что осмотр места происшествия состоялся почти на месяц позже запланированного: первый раз его назначали на конец августа, но следователь, который сам же инициировал это мероприятие, на него не явился. Представители Тимура Дебишева полагают, что это не случайность: так правоохранители получили фору в несколько недель, чтобы "замести следы".

Следствие уже четырежды отказалось возбуждать уголовное дело по факту пыток Дебишева, сообщил руководитель северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов. Он отметил, что заявление Дебишев подал 5 декабря 2018 года.

«Первый отказ был вынесен 10 января, затем 17 мая, 16 июля и 12 сентября (следственным управлением СКР по Чечне). Мы подавали жалобу на первый отказ в возбуждении уголовного дела, отказ отменили формально по инициативе Следственного комитета и дело передали из Ленинского следственного отдела в следственного управление по республике. Остальные отказы нам не направлялись своевременно, получить остальные три отказа удалось лишь 20 сентября», - объяснил Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Дебишев назвал следствию имена двоих силовиков

Тимур Дебишев сейчас живет с семьей в Москве. Уехать из республики его вынудили угрозы силовиков, в отношении которых следствие ведет проверку: по словам Дебишева, правоохранители обещали не оставлять его в покое, даже если он добьется их увольнения.

«У меня даже в мыслях не было, что я столько времени буду находиться за пределами дома. Для моей семьи это тоже большой удар, мы до сих пор приходим в себя», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Дебишева, первый раз силовики вызвали его в июне 2018 года, но тогда к нему силу не применяли, только задавали вопросы и угрожали. Повторно оперативники вызвали его в отдел в ноябре - как утверждает Тимур, во вторую встречу его сразу начали бить.

«Избиение продолжалось три часа. Показывали мне скриншоты, голосовые сообщения, которые я отправлял другу, о том, что поеду в Ингушетию с друзьями отдыхать. Как я понял, с первой нашей встречи они подсадили мой телефон на прослушку и дальше все время меня слушали. Отвезли меня к другу, солисту ансамбля «Нохчо» Тамерлану Амаеву, сами вывели его на улицу. Потом меня доставили обратно в этот отдел. Имена и фамилии двоих пытавших меня [силовиков] известны, они содержатся в заявлении в СКР», - рассказал Тимур.

Всего в избиении и пытках участвовали не менее четырех человек: силовики били его по голове и корпусу кулаками и ногами, били головой о стену и пол, один из оперативников прыгал на нем сверху, утверждает Дебишев. Он также описывает пытки током и полиэтиленовым пакетом. По словам Тимура, пытки продолжались в течение суток с перерывами - в перерывах его отводили в гараж, где содержались еще порядка десяти задержанных, в том числе двое несовершеннолетних.

Во время осмотра места происшествия 24 сентября гараж на территории отдела выглядел недавно перекрашенным. Внутри гаража стояли автомобили. "По моему предположению, когда следователь четыре недели назад отменил проверочные действия по нашей жалобе, он, по сути, дал полицейским время, чтобы они могли подготовиться к осмотру, что-то изменить в отделе полиции", - приводит слова Дмитрия Пискунова издание "Кавказ.Реалии".

Одновременно с Дебишевым были задержаны и его знакомые, трое танцоров ансамбля «Нохчо». Они утверждают, что побывали вместе с Тимуром на профилактической беседе и также вместе были отпущены, после чего подрались. Свидетели утверждают, что во время этой драки Дебишев и получил травмы, но выдал их за следы пыток, чтобы уехать в Европу и получить там убежище. В показаниях четверых силовиков также указано, что с четверыми молодыми людьми проводили профилактическую беседу и никакого насилия к ним не применялось.

Экспертиза подтвердила факт пыток Дебишева

Благодаря протекции, Тимуру Дебишеву удалось освободиться днем 13 ноября, через сутки после задержания. Он уехал в Назрань, обратился там в Центральную клиническую больницу и прошел медосвидетельствование.

Согласно справке, датированной 14 ноября 2018 года, у Дебишева были зафиксированы множественные ушибленные гематомы волосистой части головы, обеих ушных раковин, обеих плечевых областей, обоих бедер и голеней.

Позднее еще одну судебно-медицинскую экспертизу провели в НП “Европейское бюро судебных экспертов” в Москве - эта организация имеет опыт в идентификации электротравм. Согласно заключению судмедэксперта от 4 декабря 2018 года, на пальцах рук у Дебишева имелись травмы, которые могли образоваться от действия электрического тока. На правом плече и обоих бедрах зафиксированы массивные кровоподтеки, образовавшиеся от серии ударов твердым тупым предметом. В районе висков, ушей, затылка, в теменной области, на левом плече и левой голени также зафиксированы кровоподтеки.

Эксперт пришел к выводу, что все эти повреждения могли образоваться в указанный Дебишевым срок - во второй половине дня 12 ноября или ночью 13 ноября 2018 года. Самостоятельно нанести себе такие травмы Дебишев не мог, но они могли возникнуть в результате описанного им избиения, отмечается в заключении.

Версию Тимура подтверждают и свидетели: мать, которая проводила его 12 ноября к отделу, и жена, которая видела его утром. Обе они говорят, что ночью 13 ноября 2018 года силовики привезли Тимура в квартиру и начали проводить обыск. Во время этого обыска Дебишев показывал им травмы и рассказывал об избиении.

Версия следствия: "Дебишев упал и ударился о бетонный бордюр"

Следователь, который руководит проверкой по заявлению Дебишева, "не видит перспективы возбуждения уголовного дела", отмечает Дмитрий Пискунов.

«Главное наше требование - устранить имеющиеся противоречия в показаниях танцоров ансамбля «Нохчо» и показаниях Тимура Дебишева. Это можно сделать лишь в ходе очных ставок, которые могут быть проведены только в рамках уголовного дела. В ходе нашего общественного расследования были опрошены заявитель, его мать, супруга заявителя, получены аудиозаписи телефонных разговоров Дебишева с сотрудниками [силовых структур], получена медицинская справка из больницы в Назрани, проведена судебно-медицинская экспертиза. Также проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить могли ли возникнуть телесные повреждения у Дебишева в результате обстоятельств, описанных танцорами “Нохчо”», - рассказал Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитникам удалось установить фамилии двоих оперативников, которые избивали Дебишева, и выяснить адреса танцоров ансамбля «Нохчо», задержанных в один день с ним. Разыскать двоих из них представители Тимура не смогли, а третий отказался с ними общаться, отметил юрист.

Следователи в ходе проверки получили показания всех троих артистов ансамбля «Нохчо», и на этих показаниях сейчас основывается версия следствия. "Согласно этим объяснениям, они вчетвером добровольно пришли в отдел полиции 12 ноября 2018 года в послеобеденное время для профилактической беседы. Беседа продолжалась около часа. По окончании беседы мужчины вышли за территорию отдела полиции и начали обвинять друг друга в том, что их поставили на учет. Это стало поводом для драки. В результате драки Дебишев упал и ударился о бетонный бордюр. Затем они подняли Дебишева и разошлись по домам", - изложил Пискунов версию следователей.

Эту версию опровергают результаты дополнительной судмедэкспертизы от 26 апреля 2019 года: в заключении эксперта говорится, что полученные Дебишевым телесные повреждения не могли возникнуть при обстоятельствах, описываемых свидетелями.

По словам Пискунова, сейчас представители Дебишева могут настаивать на возбуждении дела только по одной статье - о превышении должностных полномочий. «Из-за того, что Тимур не ложился в больницу после избиение, у него формально нет даже легкого вреда здоровью, поэтому статьи 111, 112 и 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью — прим. «Кавказского узла») отпадают», - сказал он.

Силовики обвинили Дебишева в клевете

Сотрудники правоохранительных органов, которых Дебишев обвинил в пытках, считают мотивом его заявления клевету. Объяснения оперативников, совпадающие практически дословно, приводятся в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Тимура от 10 января 2019 года.

"Действия Дебишева направлены на то, чтобы оклеветать правоохранительные органы Чеченской Республики [...] Охарактеризовать его (Дебишева - прим. Кавказского узла") может как лицо, склонное к совершению преступлений, которое для достижения своих целей может оклеветать любого человека", - говорится в документе, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Ни один из допрошенных силовиков в законности действий коллеги не сомневается.