Судебный пристав. © Фото: пресс-служба ФССП России fssprus.ru

26 сентября 2019, 08:02

Руководитель отдела судебных приставов в Сочи обвинен в афере с деньгами Пенсионного фонда

Обвинение в мошенничестве предъявлено судебному приставу, который незаконно получил социальные выплаты из Пенсионного фонда на сумму более миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя одного из районных отделов службы судебных приставов Сочи, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудник УФССП представил поддельную справку о серьезном заболевании, на основании которой он длительное время получал социальные выплаты из Пенсионного фонда России. В общей сложности ему было перечислено более миллиона рублей, пишут 25 сентября "Юга.ру" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов изданию сообщили, что фигурант дела был уволен в июне.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере), сообщает РБК.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до десяти лет. Какими-либо комментариями от обвиняемого или его официальных представителей относительно предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июле бывший судебный пристав в Краснодарском крае был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о получении взятки.

Примечание:

"Сочинский полицейский задержан при получении взятки в 3,5 миллиона", "Продлен арест замглавы Минсельхоза Кубани", "Суд арестовал кубанского следователя и его помощника по делу о взяточничестве".

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