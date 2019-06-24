Сочинский полицейский задержан при получении взятки в 3,5 миллиона

24 июня 2019, 15:15

Оперуполномоченный УВД Сочи потребовал 3,5 миллиона рублей, чтобы не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности, сообщили сегодня в МВД. Сотрудник полиции отстранен от служебных обязанностей.

Силовики задержали оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи при получении 3,5 миллиона рублей, со ссылкой на пресс-службу краснодарского управления МВД сообщает сегодня РБК. Сотрудник полиции отстранен от служебных обязанностей, отмечает издание.

Задержанный полицейский потребовал взятку от подозреваемого по уголовному делу, чтобы не привлекать его к ответственности, уточняет «Sochinews». Полицейский служил в чине подполковника и работал в отделе по целевым и крупным инвестиционным проектам, сообщает сегодня «Живая Кубань», ссылаясь на источник в силовых структурах.

На сайте краснодарского управления МВД на 15.00 мск сегодня нет официального подтверждения информации о задержании сотрудника сочинской полиции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 мая стало известно, что оперуполномоченный райотдела МВД на Кубани получил более чем 1,3 миллиона рублей за продажу паспортных данных российских граждан. Полицейский арестован и отстранен от службы.