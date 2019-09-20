Два дагестанских чиновника арестованы по делу адвоката Хасавова

20 сентября 2019, 22:14

Бывший советник председателя правительства Дагестана Абдусалам Джамалутдинов заключен сегодня под стражу, а главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов помещен под домашний арест по делу о вмешательстве в судебный процесс над бывшим премьером Абдусамадом Гамидовым и его замом Раюдином Юсуфовым.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу адвоката Дагира Хасавова, который защищает Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. В тот же день силовики забрали на допрос сына Раюдина Юсуфова Вадима, который возглавляет отдел в Счетной палате Дагестана.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате более 40 миллионов рублей, предусмотренных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство и рассматривается в Москве с 11 июня.

Басманный суд Москвы постановил сегодня до 16 ноября арестовать бывшего советника председателя правительства Дагестана Абдусалама Джамалутдинова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, главому инспектору Счетной палаты республики Вадиму Юсуфову назначен домашний арест.

Преставитель суда добавила, что оба чиновника обвиняются по делу адвоката Дагира Хасавова о воспрепятствовании правосудию. По мнению следствия, обвиняемые вынуждали потерпевшего дать ложные показания, информировал сегодня "Интерфакс".