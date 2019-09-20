День адыгов в Нальчике собрал черкесов из стран Ближнего Востока и Европы

20 сентября 2019, 17:16

Празднование Дня адыгов, который отмечается сегодня, сопровождается в Кабардино-Балкарии концертами народных ансамблей и студенческих коллективов. Для участия в празднике в Нальчик приехали адыги из пяти регионов юга России, а также из других стран.

Как писал "Кавказский узел", День адыгов отмечается в Кабардино-Балкарии ежегодно 20 сентября, этот день в Кабардино-Балкарии является нерабочим. Праздник был учрежден 12 августа 2014 года указом главы республики. В 2018 году празднование прошло на фоне конфликта балкарцев и кабардинцев в селе Кенделен.

18 сентября 2018 года жители Кенделена не пустили участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, после чего произошли стычки. На следующий день активисты попытались прорвать оцепление силовиков, после чего те применили слезоточивый газ. Столкновения между активистами и силовиками произошли также в селении Заюково, расположенном близ Кенделена. Почему из-за событий 300-летней давности произошли стычки и что изменилось с тех пор, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления".

Празднование Дня адыгов началось в Нальчике еще 19 сентября, сообщает сегодня ТАСС. Перед музыкальным театром прошли выступления детского народного ансамбля танца "Шагди" и воспитанников дворца творчества детей и молодежи Нальчика. Там же была открыта художественно-этнографическая выставка "Адыги. Сквозь призму веков",на которой представлены произведения народных художников Кабардино-Балкарии Заурбека Бгажнокова и Анатолия Жилова, народного мастера КБР Руслана Мазлоева и художника Мурата Дышекова.

День адыгов олицетворяет "исторический путь адыгского народа", заявил на празднике президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. По его словам, для участия в празднике в республику приехали адыги из Турции, Иордании, Сирии, Израиля, Ливана и стран Европы, а также делегации из Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи и Северной Осетии, сообщает агентство.

Адыги (черкесы) - общее название народа, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

Также 19 сентября прошли выступления творческих коллективов Кабардино-Балкарского госуниверситета, организованные по инициативе Центра адыгской культуры, сообщило в тот же день РИА "Кабардино-Балкария".

В частности, артисты театра песни КБГУ "Амикс" исполнили народные песни, а участники народного ансамбля КБГУ "Кафа" исполнили танцы в различных стилях с учетом черкесских традиций. По словам руководителя театра песни "Амикс" Амира Кулова, помощь в подготовке декораций мероприятия оказали черкесы из Сирии и Турции, сообщило агентство.

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Черкесский вопрос".