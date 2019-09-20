Жильцов многоэтажек в Красном Сулине затопило из-за ремонта кровли

20 сентября 2019, 04:20

Строители не успели закончить капремонт кровли в многоэтажках в Красном Сулине до наступления сезона дождей. Квартиры в трех домах оказались затоплены после сильного ливня.

Сильный ливень прошел в Ростовской области 18 сентября. Во время непогоды был затоплены квартиры в трех девятиэтажных жилых домах, где недавно начался ремонт кровли - рабочие сняли верхний слой изоляции, но не успели положить новый, передал присутствовавший на сходе корреспондент "Кавказского узла".

Участниками встречи у дома №8 по улице Менделеева 19 сентября стали около 40 человек: жильцы затопленных квартир, сотрудники подрядной организации, которая ремонтирует кровлю домов, и представители местной администрации. Дом №8 расположен по соседству с затопленными домами №2, 4 и 6, но во время дождя не пострадал - его крышу недавно отремонтировали.

Ремонт кровли в трех девятиэтажках на улице Менделеева был оплачен из средств фонда капитального ремонта. По словам жильцов, крыши в этих домах требовали ремонта уже давно и люди до недавнего времени пытались самостоятельно латать их. Летом было объявлено, что дома отремонтируют: сперва починят крышу, а затем и внутренние помещения.

"Мы, конечно, обрадовались, но нас немного насторожило, что крыши решили ремонтировать осенью, когда обычно начинают идти дожди. Наши опасения подтвердились", - объяснили участники схода. Они пригласили корреспондента "Кавказского узла" осмотреть затопленные квартиры. Даже через сутки после потопа в некоторых квартирах на полу остались лужи воды.

"Я живу в доме №4 на 7-м этаже с двумя детьми. В прошлом году сделала ремонт, а вчера после дождя меня затопило. Вечером, когда шел дождь, у нас вода потекла по стенам, затопило зал и прихожую, лужи стояли даже в коридоре", - рассказала одна из жительниц дома.

В подъезде ее дома видны потеки на стенах двух верхних этажей, с седьмого по девятый. Непосредственно во время ливня вода текла по стенам до пятого этажа, а по стоякам доходила даже до второго, утверждает Елена Першина.

"У нас в доме №4 по Менделеева проблема с крышей была давно, меня и соседей часто топило. В прошлом году мужчина, который живет подо мной на седьмом этаже, не выдержал и за свои средства отремонтировал кусок кровли. Нас топить перестало и в этом году я решила, что можно теперь сделать ремонт. Заменила всю проводку, так как старая из-за потопов уже окислилась, и вот вчера во время ливня нас снова затопило. Если бы вода просто капала, я бы подставляла тазики, ведра, но она лилась по стене, в коридоре и ванной комнате, я ничего не могла сделать. От меня вода текла на нижние этажи. Я ребенка не могу привести в такую квартиру, он вынужден сейчас жить у родителей", - сказала Елена корреспонденту "Кавказского узла".

Она винит в случившемся работников подрядной организации, которые взялись ремонтировать кровлю. "Если по уму, то это, во-первых, следовало делать не осенью. Во-вторых, прежде чем снимать с крыши верхний слой, нужно было привезти материал, которым крышу будут покрывать. А они разобрали кровлю и ждали, когда будет материал", - добавила женщина.

Больше всего пострадали квартиры на последнем, девятом этаже. "Когда у нас начало течь, я не знала что делать, вода лилась в коридоре, в ванной, в зале. Бегали с дочкой и подставляли тазики, ведра, собирали воду тряпками, чтобы не затопить соседей снизу, но ничего не помогло. Поотходили от стен обои, потолок мокрый, в квартире теперь стоит сырость. Вчера стены в квартире и коридоре в подъезде били током, видимо из-за этого свет отключали почти на сутки. Представьте, с потолка льётся вода, тут еще отключили свет. Было очень страшно", - рассказала Светлана Чернышова, показавшая корреспонденту "Кавказского узла" свою квартиру.

Жильцы затопленных квартир боятся замыканий проводки

Вода затекала в электрощитовые, поэтому свет в домах 18 сентября на время отключили. После подачи электричества прикасаться к сырым стенам опасно, они проводят ток.

"Вчера (18 сентября) вечером был такой страшный ветер, я думала у меня балкон оторвет. Начался дождь, град, а потом я слышу, что и у меня начало капать. Смотрю: в туалете все залито, обои отошли от стены, в прихожей также потекла вода, прямо на счетчик. Я испугалась и выбежала в подъезд звать соседей на помощь, а в коридоре по стояку потоком течет вода и подходит к квартире. Тогда я схватила ведро и тряпку, начала собирать воду, чтобы она через порог не пошла ко мне. Как меня не убило током, я не знаю. В тот момент не сообразила, а потом уже увидела, что в подъезде вода текла рядом с электрощитовой. Потом когда уже отключили свет, затопило и щитовую. Все из-за ремонта крыши: они там что-то разобрали и вот результат", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" Любовь Волкова, жительница квартиры на восьмом этаже.

Светлана Шаповалова живет с мужем и ребенком в доме №2 по улице Менделеева. "Вечером я пошла забирать ребенка из школы, и когда мы шли домой, полил ливень. Мы добежали до дома, поднялись на девятый этаж, а когда зашли в квартиру, я чуть сознание не потеряла - вода текла по стенам в зале, по стенам в прихожей. Я даже не стала подставлять тазики, это бы просто не помогло. Я считаю, что виноваты ремонтники, которые разобрали крышу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Светланы, разобранную крышу рабочие накрыли полиэтиленовой пленкой, но из-за сильного ветра ее сорвало. Уже во время потопа они пытались постелить пленку заново, но это не помогло. После ЧП прораб фирмы, которая ремонтирует кровлю, ходил по квартирам и фиксировал ущерб, добавила она.

Подрядчик обещает возместить весь ущерб пострадавшим

Прораб организации, ответственной за ремонт домов на улице Менделеева, присутствовал на встрече с жителями 19 сентября. Он рассказал, что работы, оплаченные Фондом капитального ремонта, начались 2 августа и должны быть закончены 1 декабря 2019 года. Помимо кровли, компания должна отремонтировать электропроводку, подвалы и систему водоотведения. Организация компенсирует ущерб всем пострадавшим, заверил он.

"Сразу после ливня мы с заместителем главы Красносулинского городского поселения Дмитрием Ажиненко обошли все квартиры и зафиксировали в тех квартирах, там где нам открыли, все последствия. Сейчас невозможно сказать точно число пострадавших, нужно тщательно все изучить. У многих текло и раньше, за это мы не можем нести ответственность, но за то, что вчера (18 сентября) произошло по нашей вине, мы все компенсируем людям. Пока мы пытаемся установить всех, кого затопило. Нельзя отремонтировать крышу, не сняв старый, давно испорченный материал. Мы подготовили крышу под ремонт, накрыли все пленкой, но был очень сильный ветер и ее просто сорвало", - сказал представитель компании корреспонденту "Кавказского узла".

Ремонт кровли начался осенью, поскольку такой срок установил заказчик работ - Фонд капитального ремонта, объяснил глава администрации Красносулинского городского поселения Павел Грузинов.

"Сроки устанавливаем не мы, а Фонд капитального ремонта. Это обусловлено тем, что сначала идет выделение денежных средств на проведение работ, потом готовится аукционная документация, проходит аукцион, выбирается подрядчик, с которым подписывается договор и только после этого подрядчик приступает к работам. Когда все эти процедуры были выполнены, начались работы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".