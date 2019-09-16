Суицид ученого в Ижевске вызвал споры об изучении родных языков на Кавказе

16 сентября 2019, 14:32

Общественные организации Северной Осетии и Карачаево-Черкесии призвали пересмотреть закон об изучении родных языков после того, как сторонник сохранения удмуртского языка Альберт Разин публично покончил с собой. Языки народов Северного Кавказа из-за принятого закона оказались под угрозой исчезновения, указали пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении 87 ученых-лингвистов из европейских университетов призвали Госдуму отклонить законопроект. Активисты общественных организаций Северного Кавказа заявили, что будут добиваться отмены нового закона.

Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

79-летний заслуженный деятель науки Удмуртии, бывший директор Института человека при Удмуртском госуниверситете совершил попытку суицида утром 10 сентября на пикете у здания госсовета республики в Ижевске. По словам очевидцев, мужчина вышел на пикет с плакатами с надписями "Есть ли у меня Отечество?" и цитатой поэта Расула Гамзатова "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".

Альберт Разин был доставлен в больницу, где через несколько часов умер, сообщил 10 сентября "Коммерсант".

Погибший ученый был участником удмуртского национального движения "Удмурт Кенеш" и клуба ученых "Тодосчи" и активно выступал за сохранение удмуртского этноса и языка, уточнила 11 сентября "Медуза".

Активисты из регионов Северного Кавказа потребовали пересмотреть закон о родных языках

На гибель Альберта Разина отреагировали общественные организации регионов Кавказа. Так, осетинская общественная организация "Ныфс" и молодежный комитет "Стыр Ныхаса" напомнили, что Разин требовал отмены закона об изучении родных языков.

"Мы считаем, что поступок Альберта Разина вышел за пределы борьбы за права одного лишь удмуртского народа. Его самопожертвование отныне навсегда вплетено в историю борьбы каждого коренного народа России за сохранение собственной самобытности", – говорится в заявлении, размещенном 13 сентября на сайте ИА "Алания-информ".

"Конгресс карачаевского народа" 12 сентября поддержал позицию Альберта Разина против отказа от обязательного изучения родных языков в школах.

"Эта трагедия ещё раз послужила сигналом (наряду с иными инцидентами нарастающего социального возмущения в национальных субъектах РФ) к тому, что компетентные органы законодательной власти должны незамедлительно вернуться к пересмотру вопроса о родных языках и принять решение, которое удовлетворит малочисленные коренные народы России в их потребности соблюдения гражданских прав их народов наравне с государствообразующим народом", – говорится в сообщении, размещенном 12 сентября на странице организации в Instagram, насчитывающей 7,7 тысячи подписчиков.

Под публикацией "Конгресса карачаевского народа", по состоянию на 14.30 мск, опубликовано 28 комментариев. Авторы некоторых из них поддержали позицию общественной организации.

"Интересно, сколько ещё таких умных и достойных людей должны [совершить суицид], пока наконец власть поймет, что она совершает ошибку, запрещая изучение родного языка!" – написал, в частности, пользователь alan_tilde_sabiyge_kitabchikla.

"[Власть] не запрещает. Самое парадоксальное, не запрещает, а дает право не изучать", – уточнил mariamir2010.

"Надо быть сильными и продолжать бороться за свой родной язык, за свою культуру и традиции! Такая смерть не выход! Жаль, что такой умный человек не нашел ничего другого, как этот поступок, в борьбе за свою малую родину. Люди должны понимать, что без родного языка нет народа!" – высказался пользователь uzsony1.

Альберт Разин добивался сохранения удмуртского языка "до последней минуты своей жизни", отстаивая этот "актуальный для всех малых народов России" вопрос, обратил внимание 12 сентября автор блога на "Кавказском узле" "Женский взгляд из Нальчика".

"Многие гражданские активисты из национальных республик, которые протестовали против поправок к закону, уже успокоились, смирились. Либо замолчали от понимания своей беспомощности. Как оказалось, удмуртский ученый не смирился. [...] Среди депутатов, которые голосовали за изменение статуса родных языков, были и представители регионов. Именно депутаты должны были первыми подать голос за сохранение обязательности изучения в школах национальных языков. Увы", – говорится в публикации "И если завтра мой язык исчезнет…".

Пользователи Facebook указали на безразличие чиновников к проблеме сохранения языков



Некоторые пользователи Facebook под публикацией о смерти ученого в паблике "Другой Нальчик" также отреагировали на поступок ученого. "После произошедшего никогда этот народ и язык не исчезнут", – предположила, в частности, Жанна Мазихова.

"Думаете, что кто-то извлечёт урок? Да КБР и КЧР давно отреклись от своих родных языков. Осталось по-настоящему только 3 процента желающих сохранить родной язык", – скептически отреагировала Фатима Мамаева.

Дагестанский историк Зураб Гаджиев 10 сентября прокомментировал в Facebook поступок Альберта Разина. "Очень жаль патриота своей родины, у которого слова не разошлись с делом! Даже если эти слова (на его плакате) принадлежали перу Расула Гамзатова. Видимо, на 80-м году жизни он уже не видел другого способа быть услышанным", – предположил ученый.

Под этой публикацией, по состоянию на 14.30 мск, размещено два комментария. "Это отчаяние, Зураб, отчаяние за судьбу своего народа, который поставили на грань вымирания равнодушие представителей власти своих регионов, предательство национальной интеллигенции и политика государства, стремящегося ассимилировать нацменьшинства страны. С 2005 года занимался этой проблемой и пришел к выводу, что языки обречены", – ответил Зурабу Гаджиеву Murad Kuraev.

"Учителя родных языков Дагестана почти с таким же отчаянием, болью в сердце начинают каждый учебный год. Каждый год в наших школах начинается с сокращений часов по родным языкам, с требования заполнять журнал, писать тематические, поурочные планы на русском", – написал пользователь Баху Мухидинова.

Соучредитель общественной организации "Очаг" Ольга Эфендиева-Бегрет из Кабардино-Балкарии 13 сентября на своей странице в Facebook отреагировала на комментарий пользователя Muaed Elkan, который признал, что его дочери "очень плохо знают родной язык". "Садик, соседки и почти все окружение влияют на это. И как бы ни пытался говорить с ними на адыгском, через полчаса, уже не замечая, говорю с ними по-русски", – посетовал он.

"Муаед, я из того поколения городских детей, которые были лишены возможности изучения родного языка, кабардинский у нас в школе преподавали факультативно, и мы, дети, этим прекрасно пользовались, отлынивая от уроков. В семье, несомненно, нужно общаться на родном, но проблему исчезновения языков семья не сможет решить, должна быть государственная программа и поддержка. В КБР, например, нет ни одного национального детского сада, в школах нет классов с преподаванием на родном, нет интересных учебников и учебных пособий, которые могут увлечь детей, отсутствует метод. центр по подготовке и повышению квалификации учителей родного языка и т. д.", – ответила Ольга Эфендиева-Бегрет.

Напомним, что педагог нальчикской школы-гимназии № 14 Марьям Багова ранее пожаловалась на то, что в школе закрыли кабинет кабардинского языка, а число учителей по этому предмету сократили с десяти до шести человек. Критика со стороны педагога стала поводом для иска о защите репутации директора школы Риммы Жамборовой, которая потребовала от уволенной учительницы компенсацию в размере 300 тысяч рублей. 19 июня суд частично удовлетворил требования Жамборовой и постановил взыскать с Баговой 40 тысяч рублей.

При этом в Северной Осетии после тестирования двуязычной системы образования в 2018 году власти признали ее успешной и анонсировали масштабное внедрение полилингвальной системы в детсадах и школах. Программа "Национально-культурное развитие осетинского народа" предусматривает, что в этом году на полилингвальную систему перейдут еще минимум девять учебных заведений, сказал в марте "Кавказскому узлу" завкафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного пединститута Тамерлан Камболов.