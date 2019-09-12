Активисты Навального на юге России рассказали об обысках и аресте счетов

12 сентября 2019, 14:21

Волгоградские следователи вызвали на допрос сегодня как минимум второго сторонника Навального Евгения Кочегина. Активисты из Ростова-на-Дону и Краснодара рассказали о блокировке их личных счетов.

Как писал "Кавказский узел", обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального начались сегодня в 39 городах страны, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде. Обыски проходят в рамках дела об "отмывании денег" в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), уточнил соратник Навального Леонид Волков. Бывший координатор волгоградского штаба Марина Цевашева после обыска в ее доме доставлена на допрос в Следственный комитет, сообщил ее родственник.

Штабы Алексея Навального были открыты в 2017 году в пяти городах юга России — Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. О том, что мотивирует молодежь работать в штабах Навального на юге России, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Марина Цевашева сообщила, что отпущена после допроса в Следственном комитете. "Допрос был все по тому же сфабрикованному делу ФБК об отмывании денег. При этом забирают людей, которые к этому никакого отношения не имеют. Я в штабе уже не работаю", — рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Цевашева.

По ее словам, в ходе обысков у нее изъяли всю технику. "Изъяли даже мои личные вещи, которые никакого отношения не имеют ни к ФБК, ни к штабу Навального", — уточнила активистка. Цевашева также отметила, что сейчас на допрос доставлен и.о. координатора штаба Евгений Кочегин. "И он, и я пока что, как свидетели", — пояснила Цевашева.

В волгоградском штабе Навального силовики закончили обыск, Кочегина повезли на допрос, подтвердил адвокат Кочегина Илья Павленко. "В ходе обыска изъяли символику штаба: плакаты, наклейки. Технику не трогали", — сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Павленко.

О вызове на допрос в Следственный комитет рассказал и сам сторонник Навального Евгений Кочегин. "Будут проводиться допросы. Я жду своего адвоката Сергея Куницкого", — цитирует сегодня 09.54 мск Кочегина издание "V1.ru". По словам Кочегина, к нему в общежитие пришли сегодня около 07.00 мск. "Я быстро набрал адвоката, но смог переговорить буквально две секунды. Мне заломили руку и вырвали телефон", — сообщил Кочегин, добавив, что после этого в комнате общежития прошёл обыск.

"У меня изъяли две флешки, один жёсткий диск, ноутбук, телефон, листовки и всякую мелочь. Потом меня повезли в штаб, где я встретился с адвокатом. Из штаба забрали листовки и старые, уже неактуальные документы. Техники в штабе никакой не оставалось. Её волонтёры заблаговременно вывезли", — приводит слова активиста издание.

Обыски прошли также у координатора краснодарского штаба Навального Размика Симоняна и активиста Виталия Вотановского, уточняет "Юга.ру". В Ростове-на-Дону обыск начался у активиста Владислава Кульчицкого, сообщил местный штаб Навального в Twitter.

Сторонники Навального сообщили об аресте их счетов

На допрос в Следственный комитет по Ростовской области был вызван и активист штаба Навального Леонид Санкин. "Вышел из здания Следственного комитета. 51-я статья Конституции", — написал сегодня около 09.00 мск на своей странице в Facebook сам Санкин.

На вопрос в комментариях о том, подписывал ли он протоколы допросы и обыска без адвоката, Санкин ответил "да".

Статья 51 Конституции России гласит, что "никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников".

Около 13.00 мск сегодня Санкин также написал в соцсети, что на его "дебетовую карту, на которой находилось 46 рублей", наложили арест на 75,5 миллиона по решению судебного органа".

О блокировке личных счетов некоторых сотрудников региональных штабов Навального, у которых 12 сентября проходят обыски, заявила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

"Уже известно о блокировке в Краснодаре, Ставрополе, Омске, Тамбове и Санкт-Петербурге. Все как обычно: на всех счетах — 75 миллионов", — написала Ярмыш в своем Twitter.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что обыски проводит Следственный комитет, а сотрудники полиции лишь сопровождают следственные действия. Сотрудник пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что регуправление СКР не причастно к обыскам.

На сайте Следственного комитета России, по состоянию на 14.00 мск сегодня, нет информации об обысках в штабах Навального и об аресте счетов активистов штаба.

Напомним, что соратник Навального Леонид Волков обратил сегодня внимание на то, что обыски у активистов начались после того, как в единый день голосования была испытана система "Умного голосования". Эту систему в преддверии единого дня голосования 8 сентября предложили Алексей Навальный и его сторонники для поддержки независимых конкурентов кандидатов от "Единой России". Из-за ограничений стратегии "Умного голосования" она не нашла широкого применения на выборах в регионах юга России. Тем не менее один из предложенных "Умным голосованием" кандидатов в волгоградскую облдуму одержал победу, а другие заняли вторые места во многих округах.