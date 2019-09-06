Следком рассказал свою версию конфликта на Герзельском мосту

06 сентября 2019, 05:01

Следствие в Дагестане возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции во время инцидента на КПП "Герзельский мост" у границы с Чечней. Этот инцидент не повлиял на взаимоотношения двух народов, считают опрошенные "Кавказским узлом" чеченцы из приграничных районов Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", по данным МВД Дагестана, 17 августа в WhatsApp появились сообщения о драке между жителями Дагестана и чеченцами на мосту у поста Герзель, в результате которой житель чеченского села Хоси-Юрт погиб при падении с моста. По данным главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, жители Чечни на машине "проскочили пост, не останавливаясь", после чего их догнали и применили силу. Жители Дагестана и Чечни указывали на опосредованный характер сведений о конфликте у границы. По словам главы дагестанского села Цияб-Цолода Атабая Абасова, дагестанские силовики полагали, что водитель автомобиля с чеченскими номерами был в нетрезвом состоянии. Он заявил, что конфликт не имел межэтнического характера. В пресс-службе МВД Дагестана также указали, что инцидент на Герзельском мосту 16 августа не носил межэтническиого характера.

Некоторые жители Чечни, посетившие Дагестан после критики главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля, обратили внимание на ухудшение отношения к чеченцам со стороны некоторых жителей соседней республики. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана и Чечни сообщили, что отношения между жителями двух республик не ухудшились после слов Кадырова об имаме Шамиле.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента на КПП "Герзельский мост" по статье о применении не опасного для жизни насилия в отношении сотрудника полиции (ч.1 ст.318 УК РФ), сообщили 5 сентября в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 10 августа сотрудники ОМВД по Новолакскому району патрулировали территорию села Тухчар в районе Герзельского моста, когда был выявлен автомобиль Mercedes, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

"В целях воспрепятствования неправомерным действиям водителя указанного автомобиля сотрудники полиции потребовали прекратить неправомерные действия и пытались остановить транспортное средство. Водитель, игнорируя законные требования сотрудников полиции, попытался скрыться и выехал в сторону Чеченской Республики по строящейся ветке Герзельского моста", - говорится в ответе следственного управления на запрос "Кавказского узла".

Однако через мост машина не смогла проехать, так как там велись строительные работы, отмечается в нем. "Водитель автомобиля, не сумев проехать через него, бросил транспортное средство и скрылся, а один из пассажиров спрыгнул с края моста, получив телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Другой пассажир указанного автомобиля спровоцировал потасовку, в ходе которой неустановленный мужчина ударил по лицу сотрудника полиции, а также схватил и попытался отобрать у него автоматическое служебное оружие. В целях пресечения его незаконных действий один из полицейских произвел предупредительные выстрелы в воздух", - заявили в СУ СКР.

По данному делу никто не задержан, обвинение не предъявлялось. Кроме того, в связи со смертью пассажира машины проводится проверка, процессуальное решение по ее результатам не принято, поясняется в сообщении.

Чеченцы рассказали об отсутствии напряженности в общении с дагестанцами

Инцидент на Герзельском мосту никак не связан со спорами, которые поднялись вокруг высказываний об имаме Шамиле, считает житель одного из сел Хасавюртовского района, чеченец по национальности, Ахмед. "Я знаю об инциденте со слов своего хорошего знакомого. Произошло обычное недопонимание между пассажиром машины и сотрудниками полиции, которые остановили эту машину. Парни начали спорить с сотрудниками полиции... Это бытовой случай", - сказал Ахмед корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в его селе живут чеченские семьи, но в основном там проживают аварцы, и между двумя народами "абсолютно нет никакого недопонимания". "Мы как общались дружно, так и продолжаем, стараемся просто не обращать внимания на подобного рода провокации. Моя ныне уже покойная бабушка, чеченка по национальности, всю свою жизнь считала имама Шамиля святым человеком", - отметил он.

Конфликт 16 августа на Герзельском мосту произошел на фоне высказываний Рамзана Кадырова 7 августа, в 20-ю годовщину вторжения боевиков в Дагестан, где он провел параллель между этими событиями и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова вызвали протест у жителей и муфтията Дагестана, а также у пользователей соцсетей. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Но пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Обычные люди не влезают в споры, навязанные провокационными заявлениями, и не портят отношения между собой, добавил он. "Как только начались эти споры, я со своим товарищем аварцем, с которым мы вместе ходим в спортзал, затронули эту тему, но решили не дискутировать о ней. Потому что пусть политикой занимаются политики, а у нас претензий нет друг к другу", - добавил Ахмед.

Тему межэтнических проблем между дагестанцами и чеченцами раздувают "дежурные люди в Интернете", которые подхватывают для этого любые поводы, полагает Султан Шамхалов из Новолакского района, занимающийся вопросами возврата домов реабилитированным чеченцам бывшего Ауховского района.

До депортации вайнахов Юрт-Аух (ныне село Калининаул Казбековского района Дагестана) входил в состав Ауховского района Дагестана, а после депортации чеченцев 1944 года эта административная единица была ликвидирована. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, и вместе с этим возник вопрос отселения лакцев, которые так же, как и аварцы, были переселены на земли депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. В июле 1991 года III Съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района, однако оно осталось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев, говорится в материале "Конфликт в Карамане", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Это все искусственно раздувается. Потом в Интернете эту тему подхватывают другие люди, которые не хотят разбираться в деталях произошедшего, но им главное высказаться, хотя они и понятия не имеют, о чем идет речь. Так происходило и когда были драки в Ленинауле и Калиниауле Казбековского района, в Кизляре с инцидентами с дорожными знаками, сейчас используют инцидент на Герзельском мосту", - сказал он.

Все это, по его мнению, у сторонних наблюдателей может вызвать какие-то опасения, но на самом деле они безосновательны. "После того как начались эти разговоры о якобы имеющейся между чеченцами и дагестанцами напряженности в отношениях, мне позвонил мой друг из Ботлихского района. Он собирался поехать в Грозный и на озеро Кезеной-Ам, но решил заранее узнать у меня обстановку. Я сказал, чтобы он не обращал внимания на то, что пишут в Сети, а спокойно ехал. Он так и поступил, взял семью, маленькую внучку и поехал. Они переночевали в Грозном, поехали оттуда на озеро. Присылал мне оттуда фотографии, остался очень доволен, говорил, что его очень гостеприимно встретили", - рассказал Шамхалов.