Прокурор потребовал до 19 лет заключения обвиняемым в резонансном убийстве в Псебае

06 сентября 2019, 00:11

Обвинение запросило 19 лет заключения 21-летнему обвиняемому в жестоком убийстве многодетной матери в Мостовском районе Краснодарского края, несовершеннолетнего подсудимого прокурор требует посадить на 10 лет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 мая 2018 года в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края была убита местная жительница Наталья Дмитриева. По данным следствия, она была изнасилована и задушена. Дело о резонансном убийстве поручено московским следователям. 22 ноября того же года в Краснодарский краевой суд было направлено дело жителя Краснодарского края Савелия Никифорова и его несовершеннолетнего знакомого, обвиняемых в этом убийстве.

В Краснодарском краевом суде начались прения по делу об убийстве Дмитриевой. Прокурор потребовал назначить 21-летнему обвиняемому 19 лет заключения, а 17-летнему - 10 лет. 13 сентября в суде выступит муж погибшей, который намерен просить о самом жестком наказании для подсудимых, информировала 5 сентября на своем сайте правозащитная организация "Зона права". В публикации отмечается, что интересы потерпевшей стороны представляет адвокат Виталий Зубенко, сотрудничающий с "Зоной права".

Обвинения предъявлены по статьям об убийстве, совершенном по предварительному сговору, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью. Первая из этих статей предусматривает заключение вплоть до пожизненного.

Глава Псебайского городского поселения на Кубани Павел Жарков ушел в отставку после митингов местных жителей с требованием наказать виновных в жестоком убийстве многодетной матери. Кроме того, в Псебае были уволены чиновники, отвечавшие за профилактическую работу с подростками. В ходе расследования оказалось, что один из обвиняемых попадался ранее на краже куртки, но дело об этом тогда не возбудили. Следователь полиции в Псебае была обвинена в сокрытии преступления.