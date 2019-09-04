Авторы проекта о терактах в России призвали очевидцев поделиться воспоминаниями

04 сентября 2019, 10:58

Информационный сайт "Такие дела" объявил сбор материалов для проекта "Такого никогда не было", посвященного трагическим событиям военных кампаний в Чечне и терактам на территории России. Цель проекта - показать, как "обычный человек переживает трагедии", рассказал его руководитель Сергей Карпов.

"1 сентября (2019 года) 15 лет теракту в Беслане, 4-16 сентября - 20 лет взрывам домов Буйнакске, Москве и Волгодонске, 30 сентября - 20 лет вводу федеральных войск в Чечню, а 11 декабря - 25 лет с начала Первой чеченской войны. Спустя четверть века после первого из этих неразрывно связанных событий мы все еще не знаем языка, на котором не страшно говорить о последствиях чеченских войн* и терактов. Мы не знаем, как преодолеть травматичное прошлое, и поэтому просто закапываем его поглубже, чтобы никогда не вспоминать. Тем временем оно продолжает костенеть в нас стереотипами и животным страхом", - говорится в описании проекта "Такого никогда не было" на сайте "Такие дела".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы № 1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"– хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Авторы проекта назвали его задачей "помочь преодолеть коллективные страхи и найти новый язык, на котором мы сможем вести конструктивный разговор о событиях, навсегда изменивших наши жизни".

Особо отмечается, что проект "не про политику, а про обычных людей". "Мы надеемся, что их личные истории помогут слушателям преодолеть коллективные страхи и стереотипы. Эти истории мы собираем в рамках подкаста, в котором говорим с людьми, столкнувшимися с событиями, навсегда изменившими их жизни", - говорится в описании проекта.

"Мы говорим, как маленький, обычный человек переживает трагедии"

Специальный проект «Такого никогда не было» запущен 1 сентября, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель проекта Сергей Карпов.

"Такого никогда не было" состоит из двух частей. В первой части в форме подкаста участники проекта говорят с людьми, которые столкнулись с событием, полностью изменившим их жизнь. Всего будет несколько сезонов, и первый из них уже начался. Он посвящен пост-чеченской травме, страхам обычных людей, полученным в ходе двух чеченских кампаний – прежде всего, при терактах, произошедших в России в период с 1994 года по сегодняшний день... Сложно осмыслить и принять из-за количества горя. В этом году стало ясно, что 25 лет сначала чеченской войны – момент, когда можно начать говорить о трагедиях не только как о единичных страшных событиях, а как о цепной реакции, когда что-то порождает другое. В наши задачи не входит... анализ экономической, политической ситуации в то время. Нас не интересует, кто допустил. Мы говорим, как маленький, обычный человек переживает трагедии", - рассказал он.

По его словам, всего в первом сезоне будет четыре подкаста. Уже готов первый из них, посвященный террористическому акту в Беслане. На сайте проекта пока выложена одна аудиозапись, на которой четыре журналиста рассказывают, как они работали в дни трагедии в Беслане, и как эти события изменили их жизнь и их самих.

«Два главных действующих лица – это военные фотографы Юрий Козырев и Олег Никишин, работавшие в Беслане. Первый по-прежнему является одним из главных фотожурналистов мира, один из самых титулованных фотографов России. Второй после трагических событий в Беслане больше никогда не возвращался к съемкам войны. В подкасте он объясняет причины. Это и есть кульминация; события ломают даже суперопытных профессионалов, видевших, кажется, все возможное», - рассказал Карпов.

Интервью также дает Оксана Юшко, которая после трагедии стала фотографом и уже 15 лет снимает детей, выживших при теракте, и их родственников. Четвертым героем подкаста стал Андрей Поликанов, который в 2004 году был фоторедактором журнала Time и работал вместе с Козыревым.

«Мы знаем спикеров лично... Часто работаем совместно, это наши друзья. Олег долго не хотел говорить, и мы благодарны, что он все же отважился. Но эмоциональных перегрузок на наших глазах не было: 15 лет - большой срок, чтобы пережить, подавить первую эмоцию», - рассказал Карпов.

Объявлен сбор материала для второго подкаста

Работа по первому сезону только началась, и «Такие дела» объявили сегодня, 4 сентября, сбор для второго подкаста воспоминаний и впечатлений, связанных со взрывами домов в 1999 году в Буйнакске, в Москве и Волгодонске.

«Мы предлагаем нашим читателям прислать воспоминания, как эти события были пережиты. События являются знаковыми, так как террор перешел личную границу. Ранее все теракты происходили в общественных местах. Теперь это пришло домой. Выпуск подкаста запланирован на 16 сентября», - рассказал Карпов.

Пока что для подкаста готово только одно воспоминание – самого Карпова. Участники проекта не планируют искать спикеров, они уверены, что люди «хотят говорить сами и делиться воспоминаниями».

«Мы рассчитываем, что люди к нам придут. Ведь, по сути, мы все свидетели – у всех были телевизоры», - сказал Карпов.

На темы, связанные с жертвами террористических актов, на Северном Кавказе реагируют "особенно болезненно", отметил Карпов.

«Особо сильного концептуального хода нет. Я с ожидаю, как оценят наш проект на Северном Кавказе, ведь там реагируют на подобное темы особо болезненно», - прокомментировал Карпов.

По его словам, проект, начавшийся в конце июля, удачно ложится в концепцию портала об истории, в том числе советского периода.

«Для качественной работы проекта мы разговаривали с историками и антропологами. Пока до психологов не добрались. Когда мы получим свидетельства и воспоминания для второго подкаста и приступим к монтажу, обязательно пригласим психологов… Подобных проектов, когда рефлексируется личное восприятие произошедшего, я припомнить не могу. Наш проект не в плоскости журналистики – это нечто за ее пределами, но это намеренный шаг», - пообещал Карпов.

Планируется также вторая часть проекта - open call (выставка) современных художников, в котором могут принять участие любые авторы, рассказал Карпов.

«Есть предварительная договоренность о работе с четырьмя художниками. Называть не буду – они не хотят огласки. Предварительное согласование с хозяином площадки для выставки есть. Пока работа по данной части проекта не ведется, активная фаза начнется со следующего понедельника (9 сентября)», - отметил он.

Авторы проекта призвали "совместно выработать не травматический язык"

Команда проекта призвала "художников, музыкантов, поэтов, кинематографистов, всех, кто чувствует в себе силы к преодолению страхов - совместно выработать новый символический, не травматический язык, которым мы сможем описывать полученными всеми нами опыт".

Указаны требования к работам: возможность представить работу в аудиовизуальном формате (документация, аудиовизуальное произведение текст и так далее), авторский сопроводительный текст до пяти тысяч знаков и биография автора (не более 500 знаков).

Срок приема работ, которые нужно отправлять на адрес special@takiedela.ru, - до 31 ноября 2019 года.

"Редакция "Таких дел" свяжется с автором для координации дальнейшей работы в случае, если его работа прошла отбор", - отмечается на сайте.

"Страшнее я ничего никогда не переживал в своей жизни"

"В первом выпуске нашего подкаста мы поговорили с людьми, которые всегда становятся свидетелями событий, потому что это их профессия. Всегда, но не в этот раз. Многие фотожурналисты, работавшие в те дни возле первой бесланской школы, признают, что и для них Беслан стал точкой невозврата. Некоторые из них после Беслана прекратили снимать вооруженные конфликты совсем, другие, наоборот, стали работать после произошедшего. В конечном итоге всех их объединяет одно: никто их них не сталкивался ни с чем подобным. Потому что такого никогда не было", - говорит Сергей Карпов в предисловии к первому подкасту.

"Страшнее я ничего никогда не переживал в своей жизни", - сказал Андрей Поликанов, который в 2004 году был фоторедактором журнала Time.

"До Беслана я 15 лет снимал все, что происходит, - все вооруженные конфликты, забастовки шахтеров, демонстрации, митинги, обе революции в 1991 и 1993 году... Осетия, Карабах, Абхазия, в Грузии события, какие-то были в Азербайджане события, в Узбекистане, Ирак, Афганистан, Сербия, Приднестровье... А Чечня, ну да, конечно Чечня... И, конечно, события, связанные с захватом заложников. Это и Буденновск, и Кизляр", - сказал Олег Никишин, который в 2004 году был военным фотожурналистом, штатным фотографом агентства Getty images, однако после событий в Беслане отказался от съемок в горячих точках.

"Битвой в каком-то невероятно замкнутом пространстве, заполненном детскими душами" назвал очевидец штурм школы. "Детские трупики во дворе больницы. Я стоял, снимал, и было так мерзко на душе. Просто как-то все переворачивалось. Конечно, эти массовые похороны, где был такой эмоциональный перегрев, когда люди там просто в истерике чуть ли не бросались там в эти могилы. И, конечно, присутствовать с камерой было немножко не по себе", - сказал Никишин.

Оксана Юшко, которая в 2004 году была волонтером организации "Дети Марии" рассказала, что посетила Беслан через год после трагедии. "Мы приехали туда и встретили этих детей... Ты смотришь на них и не представляешь, что они вынесли... Боишься лишнее слово сказать... С тех пор Беслан стал моим вторым домом", - сказала она.

Все проекты, которые она делала в Беслане, она назвала "проектами о друзьях". "Мы приехали в город, который был сплошная боль и ужас... Ты вырастаешь, ты оканчиваешь школу, ты уезжаешь куда-нибудь учиться, и это слово "терактник" остается навсегда", - рассказала Юшко.