29 августа 2019, 20:51
Девять депутатов в Ингушетии лишились мандатов за сокрытие доходов
Полномочия депутатов четырех сельских поселений досрочно прекращены за отсутствие деклараций об их доходах за 2018 год, сообщила прокуратура.
Как писал "Кавказский узел", 11 июля Генпрокуратура сообщила о досрочном прекращении полномочий девяти депутатов сельских поселений в Назрановском районе, которые не представили данные о своих доходах за 2018 год. За то же получили дисциплинарные взыскания и пять ингушских главврачей.
Прокуратура установила, что депутаты муниципальных образований сельских поселений Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши, Верхние Ачалуки не предоставили сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2018 году, а также не дали аналогичную информацию относительно своих супругов и несовершеннолетних детей.
Органы местного самоуправления, рассмотрев представление ведомства, досрочно прекратили полномочия девяти депутатов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России.
На сайте администрации Малгобекского района, к которому относятся все эти сельские поселения, по состоянию на 20.50 мск 29 августа нет информации о прекращении полномочий девяти депутатов.