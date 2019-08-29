Девять депутатов в Ингушетии лишились мандатов за сокрытие доходов

29 августа 2019, 20:51

Полномочия депутатов четырех сельских поселений досрочно прекращены за отсутствие деклараций об их доходах за 2018 год, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля Генпрокуратура сообщила о досрочном прекращении полномочий девяти депутатов сельских поселений в Назрановском районе, которые не представили данные о своих доходах за 2018 год. За то же получили дисциплинарные взыскания и пять ингушских главврачей.

Прокуратура установила, что депутаты муниципальных образований сельских поселений Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши, Верхние Ачалуки не предоставили сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2018 году, а также не дали аналогичную информацию относительно своих супругов и несовершеннолетних детей.

Органы местного самоуправления, рассмотрев представление ведомства, досрочно прекратили полномочия девяти депутатов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

На сайте администрации Малгобекского района, к которому относятся все эти сельские поселения, по состоянию на 20.50 мск 29 августа нет информации о прекращении полномочий девяти депутатов.