Акционеры "Морзоха" пожаловались на налоговиков

27 августа 2019, 03:12

Гендиректор народного предприятия "Морзох" Зарета Тахушева-Симонова обратилась с иском в Арбитражный суд с требованием признать действия налоговиков, которые внесли в Единый госреестр юридических лиц в качестве директора предприятия бывшего гендиректора Руслана Тлехугова, незаконными. Акционеры "Морзоха" пожаловались, что и в этом году урожай из их садов был вывезен.

Как писал "Кавказский узел", летом 2017 года гендиректор народного предприятия "Морзох" Зарета Тахушева-Симонова пожаловалась, что неустановленные лица вывозят из сливового сада урожай. В декабре 2017 года Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал, что у бывшего директора "Морзоха" Руслана Тлехугова отсутствует право собственности на акции предприятия. 6 августа Тахушева-Симонова рассказала, что "Морзох" обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с требованием взыскать с полиции более двух миллионов рублей ущерба, понесенного предприятием в результате сбора и вывоза из садов предприятия фруктов лицами, не имеющими на это законных прав. 9 августа бывший гендиректор "Морзоха" Руслан Тлехугов потребовал отозвать иск к полиции.

ЗАО "Народное предприятие "Морзох" было создано в 1996 году по решению трудового коллектива в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 1991 г. №86 "О порядке реорганизации колхозов и совхозов", федеральным законом "О предприятиях и предпринимательской деятельности". В состав акционеров ЗАО были включены мужчины, которые проработали в совхозе "Комсомольский", 15 и более лет, женщины, проработавшие там 10 и более лет. Они были наделены земельными паями по 2 га каждый и имущественной долей, размер которой зависел от личного вклада работника в создание имущества предприятия, рассказала гендиректор предприятия.

Арбитражный суд принял к производству заявление акционера "Морзоха" Руслана Тахушева о признании недействительным протокола внеочередного (заочного) собрания акционеров от 29 апреля 2017 года, рассказала 26 августа корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор народного предприятия Зарета Тахушева-Симонова.

По ее словам, речь идет о протоколе, на основании которого бывший директор "Морзоха" Руслан Тлехугов считает себя действующим директором предприятия.

Как следует из определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарии (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), акционер в 2017 году уже обращался в Арбитражный суд республики с аналогичным иском, однако ему было отказано в связи с тем, что у него не было самого протокола, который он оспаривал.

Сейчас, по словам Тахушевой-Симоновой, акционер смог найти указанный протокол.

Кроме того, гендиректор "Морзоха" обратилась в Арбитражный суд с иском к налоговикам, требуя признать их действия по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) Тлехугова как директора "Морзоха" незаконными.

Зарета Тахушева-Симонова рассказала, что Управление Федеральной налоговой службы России по Кабардино-Балкарии первоначально признало регистрацию Тлехугова в качестве гендиректора "Морзоха" недействительной, однако бывший генеральный директор вновь подал документы в налоговую для регистрации.

«Это обстоятельство и послужило поводом для обращения в суд», - сказала она.

По ее мнению, налоговая инспекция "к своим обязанностям по ведению государственного реестра юридических лиц относится формально" и "не может не знать, что подаваемые Тлехуговым сведения заведомо недостоверны".

В Определении Арбитражного суда от 16 августа 2019 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что доводы заявителя аргументированы тем, что налоговая инспекция своими действиями, выразившимися "в систематическом внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений с указанием Тлехугова генеральным директором общества, препятствует исполнению судебных актов, вступивших в законную силу".

"Кроме того, решением Арбитражного суда КБР Тлехугов P.M. признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества. Суд назначил Тлехугову P.M. финансового управляющего. Сведения о признании Тлехугова P.M. несостоятельным (банкротом) размещены в Едином федеральном реестре банкротов, и данное обстоятельство, в соответствии с действующим законодательством, препятствует Тлехугову P.M. занимать руководящие должности в органе управления юридического лица", - также говорится в определении.

После того, как руководство и группа акционеров "Морзоха" заявили возражения, налоговая инспекция приостановила регистрационные действия до разбирательства. Однако народное предприятие, не дожидаясь результатов рассмотрения, обратилось с исковыми требованиями в суд.

Суд "с целью недопущения внесения в сведения ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе ЗАОрНП «Морзох» [...] принял срочные временные меры, направленные на обеспечении иска и имущественных интересов ЗАО "Морзох".

Рассмотрение дела по иску ЗАОрНП «Морзох» к налоговому органу назначено на 2 октября.

На заседании суда 9 августа адвокат Руслана Тлехугова Ирина Хурзокова заявила, что Тахушева-Симонова не располагает оригиналом протокола о своем избрании генеральных директором "Морзоха".

По словам Тахушевой-Симоновой, ее полномочия подтверждаются судебными актами.

"Мои полномочия директора подтверждаются вступившими в законную силу судебными актами трех судебных инстанций - первой (город Нальчик), апелляционной (город Ессентуки) и кассационной (город Краснодар)", - сказала она.

Акционеры "Морзоха" рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что ничего не могут сделать с тем, что урожай из их садов вывозится.

"Они вывозят наш урожай, как и в предыдущие годы. Сливу уже вывезли. Нас даже близко не подпустили... Но мы не отступим, будем стоять до конца... Мы не знаем никакого арендатора. Тлехугов не имел права сдавать в аренду наше имущество без нашего согласия. А нас он даже не спросил", - рассказала жительница Морзоха Римма Гукежева.

"Благодаря Зарете (Тахушевой-Симоновой) мы узнали..., что нам за акции полагаются дивиденды. До этого мы знали, что мы акционеры, но нам говорили, что это формальность, мол, СХП надо было реорганизовать в АО и все, мол, никаких последствий для нас это не влечет. Благодаря Зарете акционеры узнали, что и земельная доля должна быть у акционера, и доля от прибыли. Так что мы ей благодарны... В этом году наш урожай опять вывезли... Все суды выигрывает Зарета. И все знают, что она права. Если бы она была неправа, ее бы давно отстранили", - сказала Римма Кашукоева.

Зарета Тахушева-Симонова заявила, что акционеры "Морзоха" ждут, когда надзорные и правоохранительные органы обратят внимание на ситуацию на предприятии.

Какими-либо комментариями Руслана Тлехугова или его официальных представителей, а также представителей налоговой инспекции относительно заявления акционеров "Морзоха" "Кавказский узел" пока не располагает.