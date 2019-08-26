Участники митинга в Волгограде пожаловались на низкий уровень жизни

26 августа 2019, 00:14

Размеры зарплат и пенсий в Волгоградской области не отвечают уровню цен и тарифов на услуги ЖКХ, заявили участники митинга в Волгограде. Они потребовали от властей создания новых рабочих мест и проведения выборов без использования админресурса.

Митинг, организованный коммунистами, прошел на проспекте Металлургов в Волгограде вечером 25 августа. Акция была согласована на 500 человек, но фактически ее посетили около 250 горожан, сообщил со ссылкой на организаторов акции корреспондент "Кавказского узла". Плакаты участников митинга были посвящены предстоящим выборам.

Выборы губернатора Волгоградской области, а также депутатов облдумы назначены на 8 сентября. В качестве кандидатов были зарегистрированы пять человек: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Рублев (ЛДПР), Сергей Полещук ("Справедливая Россия"). При этом Давыдовский после регистрации отказался от участия в выборах.

Участники митинга рассказали, что вышли на акцию из-за ухудшения уровня жизни. "Я здесь за себя и моих друзей, которые, как и я, живут в бывшей общаге, у кого двое-трое детей. У нас отобрали право на достойную жизнь. Постоянно растут цены, у нас отобрано право на достойный труд, на наших заводах разруха. У нас отобрано право на бесплатное жилье. Даже если работаешь, то зарплата составляет 15-20 тысяч рублей, семья с двумя детьми приговорена к нищете. Семьи рушатся и из-за отсутствия жилья", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Красноармейского района Сергей Демьянов.

Участник митинга Станислав Чекунов тоже заявил, что недоволен своим уровнем жизни. "У нас высокий уровень НДС, стоимость ЖКХ раньше росла раз в год, теперь – два раза. Недавно я пошел в поликлинику, мне нужна была срочная помощь. Мне сказали, что я должен прийти через две недели. Когда я пришел, врач первым делом спросил, есть ли у меня деньги, и что решение моей проблемы стоит 30 тысяч рублей. Я предприниматель, работаю в сфере услуг. С 2015 года идет постоянное падение спроса, он падает ежегодно, так как у людей нет денег", – сказал мужчина.

Участница акции Елена Шевцова обеспокоена планами властей поднять МРОТ. "В следующем году обещают поднять МРОТ на 820 рублей, минимальный размер оплаты труда будет больше 12 тысяч. Это приведет к скачку цен на все, к увеличению тарифов на коммуналку. Зарплаты и пенсии маленькие. Мне приходится работать на нескольких работах. Моя дочь – студентка, она на повышенной стипендии, больше 4 тысяч. Но раньше в вузе была хорошая надбавка, хороший соцпакет, стипендия была порядка 20 тысяч. Уже года полтора как стипендию резко сократили", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Зоя Тимофеевна пожаловалась, что в свои 69 лет вынуждена работать из-за низкой пенсии. "Подрабатываю вахтером. Очень высокая оплата за квартиру, а надо еще есть, и внукам что-то купить хоть иногда", – посетовала пожилая женщина.

В резолюции, принятой по итогам митинга, содержатся требования обеспечить честные выборы без админресурса, принять меры по поддержке промышленности, сокращению безработицы, созданию рабочих мест, увеличить зарплаты и пенсии.