Давыдовский отказался от участия в выборах губернатора Волгоградской области

06 августа 2019, 11:08

Отказ от претензий на пост губернатора Волгоградской области кандидат от "Партии пенсионеров" Эдуард Давыдовский объяснил сегодня желанием "уступить дорогу" действующему главе региона Андрею Бочарову.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Волгоградской области назначены на 8 сентября. В качестве кандидатов были зарегистрированы пять человек: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Алексей Буров (КПРФ), Эдуард Давыдовский ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Рублев (ЛДПР), Сергей Полещук ("Справедливая Россия").

Эдуард Давыдовский сегодня подал в облизбирком заявление об отказе от участия в выборах губернатора. Это решение Давыдовский объяснил желанием "уступить дорогу лидеру", сообщает ИА «Высота 102».

"Во время моих встреч с избирателями абсолютное большинство людей говорили, что голосовать будут за действующего губернатора Волгоградской области – Андрея Ивановича Бочарова. Я человек военный, прямой. И привык всегда объективно оценивать ситуацию. [...] Я принимаю это решение с легким сердцем. Ведь, откровенно говоря, выбор жителей нашей области совпадает и с моим выбором тоже", - приводит слова Давыдовского агентство.

По словам сотрудника пресс-службы облизбиркома, "с технической точки зрения" решение Эдуарда Давыдовского "практически ни на что не повлияет", так как макеты бюллетеней для голосования ещё не разрабатывались.

"Заявление [Давыдовского] нам действительно поступило, в течение суток мы должны рассмотреть его в соответствии с требованиями закона. Сегодня в комиссии состоится рабочее заседание, и вопрос о снятии кандидата с выборов по собственному желанию будет внесён в повестку", - цитирует сотрудника пресс-службы комиссии «НовостиВолгограда.ру».