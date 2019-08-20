Источники сообщили об увольнении министра экономики Ингушетии

20 августа 2019, 20:11

Глава Министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Тамерлан Вышегуров подал в отставку после двух месяцев работы, сообщили источники. Это шестой высокопоставленный чиновник, покинувший свой пост после отставки Юнус-Бека Евкурова.

Как писал "Кавказский узел", после ухода 8 июля в отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заявления об увольнении подали первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев и руководители Минфина и Минобрнауки республики Бекхан Оздоев и Юсуп Костоев. 2 августа это сделал и замглавы регионального правительства, постоянный представитель республики при президенте России в Москве Алихан Цечоев. 11 августа источники сообщили, что попросил об отставке и секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов.

Глава Министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Тамерлан Вышегуров написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил источник. "Вышегуров решил покинуть пост министра. Во вторник он написал заявление об увольнении по собственному желанию и подал его в правительство", - процитировал источник "Интерфакс".

Источник отметил, что Вышегуров стал шестым чиновником в структуре регионального правительства, который решил покинуть пост по собственной инициативе за последнее время, сообщило издание.

"Вышегуров сегодня подал прошение об отставке. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - привела слова собственного источника интернет-газета "Ингушетия". Источник отметил, что заявление об увольнении еще не подписано.

Тамерлан Вышегуров был назначен министром экономики 11 июня, сменив на этом посту Умалата Торшхоева. До назначения на министерскую должность он работал помощником-советником Юнус-Бека Евкурова. До перехода на работу в администрацию главы республики Вышегуров занимал должность руководителя регионального Управления ФНС России, говорится в сообщении на сайте правительства Ингушетии от 11 июня.

По состоянию на 20.10 мск 20 августа на сайте регионального правительства нет информации об отставке Вышегурова.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, отставку которого Владимир Путин принял 8 июля, и нынешнего врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.