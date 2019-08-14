Приговор по делу о похищении дагестанского министра оставлен в силе

14 августа 2019, 18:55

Верховный суд России подтвердил приговор Магомеду Омарову и Яхъе Алискантову, которые были признаны виновными в похищении бывшего главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Верховный суд Дагестана признал виновными в похищении Ибрагима Казибекова начальника охраны здания правительства республики Магомеда Омарова и жителя Тверской области Яхъю Алискантова и назначил им восемь и девять лет колонии соответственно.

Глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков был похищен 20 июля 2017 года в Махачкале, за него потребовали выкуп 100 миллионов рублей. Чиновник был освобожден на следующий день, а подозреваемых в похищении братьев Залкипа и Яхъю Алискантовых задержали. Спустя несколько дней стало известно о задержании начальника Центра охраны высших должностных лиц республики управления Федеральной службы войск Нацгвардии Магомеда Омарова, которого следствие заподозрило в организации похищения. Залкип Алискантов признал себя виновным, 20 апреля 2018 года он был приговорен к девяти годам колонии.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации апелляционным определением оставила без изменений приговор, вынесенный 7 марта в отношении Магомеда Омарова и Яхъи Алискантова, сообщили сегодня в Верховном суде Дагестана.

Верховный суд России отклонил апелляционные жалобы Омарова и Алискантова и их защитников. При этом было указано, что вина осужденных доказана, наказание им назначено в соответствии с требованием закона, с учетом установленных обстоятельств дела, и оснований считать его несправедливым нет, говорится в опубликованном сегодня сообщении на сайте Верховного суда Дагестана.

Жалоба на приговор Верховного суда Дагестана поступила в Верховный суд России 19 июня, а решение по ней вынесено 30 июля, значится в карточке дела на сайте ВС РФ.

Комментарии от осужденных или их адвокатов относительно решения Верховного суда России не поступали.

Напомним, бывший глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков заподозрен по делу о хищении 37,9 миллиона рублей при строительстве здания музея "Россия - моя история" в январе 2017 года. Казибеков с марта 2018 года находится в международном розыске по делу бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова - силовики считают, что Гамидов и Казибеков при внесении изменений в постановление об утверждении программы переселения из аварийного жилья в 2016 году могли завысить стоимость квадратного метра и нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей.