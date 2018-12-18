Суд отказался допросить Абдулатипова по делу о похищении министра

18 декабря 2018, 22:07

Защита Магомеда Омарова, обвиненного в похищении бывшего министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова, потребовала допросить назначившего его главу Дагестана Абдулатипова. Рамазан Абдулатипов не был свидетелем преступления, и допрашивать его не нужно, счел суд.

Как сообщил "Кавказский узел", обвиняемыми по делу о похищении главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова проходят начальник охраны здания правительства Дагестана Магомед Омаров, которого обвинение считает организатором похищения, и житель Тверской области Яхъя Алискантов. В мае-июле 11 свидетелей отказались давать суду показания.

Глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков был похищен 20 июля 2017 года в Махачкале, за него потребовали 100 миллионов рублей. На следующий день похищенный чиновник был освобожден, а подозреваемых, братьев Залкипа и Яхъю Алискантовых, задержали. Спустя несколько дней стало известно о задержании начальника Центра охраны высших должностных лиц республики управления Федеральной службы войск Нацгвардии Магомеда Омарова. Он настаивает на своей невиновности. Залкип Алискантов, который признал себя виновным, 20 апреля был приговорен к девяти годам колонии, его дело рассматривалось отдельно.

На заседании 17 декабря адвокат Омарова Константин Мудунов попросил суд повторно допросить друга Залкипа Алискантова Хабиба Азизова и бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. Свою просьбу адвокат объяснил тем, что Абдулатипов назначал и Омарова, и Казибекова, а также тем, что вменяемые Казибекову преступления были совершены, когда Абдулатипов руководил республикой.

При этом сам Омаров выступил против допроса Абдулатипова. "Он сейчас находится в Москве, лично мне неудобно...", - пояснил подсудимый. Судья отклонил ходатайства, пояснив, что Азизов не может отвечать за действия полиции, а Абдулатипов не был очевидцем преступления.

Адвокат также заявил, что розыск Казибекова на самом деле не ведется, чтобы тот не дал показания в суде. "Лично я подозреваю, что Ибрагим Казибеков не добровольно участвовал в своем похищении, потому что на тот момент в отношении него были возбуждены уголовные дела, о которых мы даже не знали. Сейчас министр в бегах. Как после этого можно доверять его показаниям?" - сказал Мудунов. По его мнению, нужно, не доверяя местным правоохранителям, запросить у Интерпола информацию о розыске Казибекова.

Это ходатайство суд также не удовлетворил, согласившись с Мудуновым лишь в том, чтобы запросить в дагестанском управлении ФСБ первоначальный план по розыску министра, сообщил сегодня "Черновик".

Допросить Рамазана Абдулатипова защита Омарова требовала и ранее. Адвокаты предлагали суду расспросить бывшего главу Дагестана об обстоятельствах назначения Магомеда Омарова на должность начальника Центра обеспечения безопасности высшего должностного состава республики, о подробностях его встреч и обсуждений с Омаровым и Казибековым, о связи ухода с должности главы республики с возбуждением данного дела в отношении Омарова, информировало 2 февраля РИА "Дербент".

Напомним, что бывший глава Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков заподозрен по делу о хищении 37,9 миллиона рублей при строительстве здания музея "Россия - моя история" в январе 2017 года. Казибеков с марта находится в международном розыске по делу бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова - силовики считают, что Гамидов и Казибеков при внесении изменений в постановление об утверждении программы переселения из аварийного жилья в 2016 году могли завысить стоимость квадратного метра и нанести бюджету ущерб на 386 миллионов рублей.