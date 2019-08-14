14 августа 2019, 17:47
Жительница Ингушетии заподозрена в причастности к сирийским боевикам
Предполагаемая участница террористической организации находится в Сирии, где, по данным следователей, помогает боевикам.
По данным следствия, 24-летняя жительница Ингушетии находится в Сирии с апреля 2016 года. Там она оказывает пособническую помощь членам организации, признанной в России террористической, проинформировало Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об участии в террористической организации. "До настоящего времени девушка не предприняла меры к добровольному прекращению своего участия в международной террористической организации", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
Следком не уточнил, в чем именно заключается помощь жительницы Ингушетии сирийским боевикам. Статья, по которой она проходит подозреваемой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
О том, как влияет война на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа можно ознакомиться на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" "Кавказского узла". В разделе "Справочник" размещен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*" .
"Кавказский узел" также писал, что в мае житель Ингушетии получил 12 лет колонии за причастность к ячейке террористической организации "Исламское государство"* в республике.
* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.