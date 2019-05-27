Житель Ингушетии осужден за участие в ИГ*

27 мая 2019, 16:13

Исмаил Агиев получил 12 лет колонии за причастность к ячейке террористической организации "Исламское государство"* в Ингушетии, сообщила сегодня пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда.

Суд установил, что в сентябре 2016 года в Малгобекском районе Агиев сопровождал руководителя ячейки террористической организации, организовывал ему встречи с боевиками, а также перевозил его на автомобиле.

Суд признал его виновным по статье об участии в деятельности организации, которая признана судом в России террористической, и назначил ему 12 лет колонии строгого режима, передает сообщение пресс-службы суда "Интерфакс-Юг". Приговор пока не вступил в силу, информирует суд. Отметим, санкции этой статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.