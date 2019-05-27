27 мая 2019, 16:13
Житель Ингушетии осужден за участие в ИГ*
Исмаил Агиев получил 12 лет колонии за причастность к ячейке террористической организации "Исламское государство"* в Ингушетии, сообщила сегодня пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда.
Суд установил, что в сентябре 2016 года в Малгобекском районе Агиев сопровождал руководителя ячейки террористической организации, организовывал ему встречи с боевиками, а также перевозил его на автомобиле.
Суд признал его виновным по статье об участии в деятельности организации, которая признана судом в России террористической, и назначил ему 12 лет колонии строгого режима, передает сообщение пресс-службы суда "Интерфакс-Юг". Приговор пока не вступил в силу, информирует суд. Отметим, санкции этой статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.
О том, как влияет война на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа можно ознакомиться на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" "Кавказского узла". В разделе "Справочник" размещен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*" .
В октябре 2016 года руководитель и некоторые участники террористической организации были убиты, а ячейка прекратила свое существование, однако Агиев почти год скрывался от правоохранителей и продолжал участвовать в составе организации, впоследствии он был задержан, говорится сегодня в сообщении на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда.
"Кавказский узел" также писал, что 7 октября 2016 года в Назрани и селении Гази-Юрт Назрановского района прошла контртеррористическая спецоперация. По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе нее были убиты шесть предполагаемых боевиков, среди них – прибывший из Сирии Зубайри Саутиев. В Гази-Юрте были убиты оказавшие сопротивление супруги Рустам Аушев и его жена Зульфия, заявил источник в правоохранительных органах Ингушетии. 14 октября источник в силовых структурах республики сообщил, что опознаны все убитые при спецоперации.
* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.