Азербайджан сообщил о 21 обстреле за сутки

11 августа 2019, 13:28

Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам в зоне конфликта 21 раз, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа Азербайджан насчитал 20 обстрелов своих позиций за сутки. В свою очередь Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 65 обстрелах за неделю с 4 по 10 августа.

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 21 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Коханеби и Асрик Джырдахан в Товузском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.