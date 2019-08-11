11 августа 2019, 13:28

Азербайджан сообщил о 21 обстреле за сутки

Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам в зоне конфликта 21 раз, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа Азербайджан насчитал 20 обстрелов своих позиций за сутки. В свою очередь Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 65 обстрелах за неделю с 4 по 10 августа.

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 21 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Коханеби и Асрик Джырдахан в Товузском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 13.28 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие, объявленное в зоне карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся ежедневно, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана фиксировало одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало документы убитого азербайджанского капитана", "Восстановление поврежденных от обстрелов домов начато в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 августа 2019, 13:05

12 августа 2019, 12:04

  • Жители Чечни рассказали о росте цен на жертвенный скот

    Первый день праздника Курбан-байрам прошел в Чечне на фоне повышения цен на жертвенных животных. Массовые продажи скота для жертвоприношения начались лишь 11 августа, что привело к очередям на скотобойнях, рассказали местные жители.

12 августа 2019, 11:54

12 августа 2019, 10:55

12 августа 2019, 10:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи