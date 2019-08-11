11 августа 2019, 13:28
Азербайджан сообщил о 21 обстреле за сутки
Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам в зоне конфликта 21 раз, заявило Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 10 августа Азербайджан насчитал 20 обстрелов своих позиций за сутки. В свою очередь Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 65 обстрелах за неделю с 4 по 10 августа.
Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 21 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Коханеби и Асрик Джырдахан в Товузском районе, отмечает военное ведомство. Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 13.28 мск сегодня не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
Перемирие, объявленное в зоне карабахского конфликта после военных действий в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет ведутся ежедневно, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля Минобороны Азербайджана фиксировало одиночные выстрелы в зоне конфликта.
Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".