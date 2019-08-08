Василий Сивцев. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

08 августа 2019, 19:03

Активист Сивцев оштрафован после попытки пожаловаться в прокуратуру

Суд признал активиста Василия Сивцева виновным в хулиганстве в здании прокуратуры Волгоградской области и оштрафовал его на 500 рублей.

Как писал "Кавказский узел", житель Дубовского района Василий Сивцев вышел 4 августа из-под ареста, под которым провел двое суток. Он пожаловался на условия содержания в камере и заявил, что на него завели дело о хулиганстве, чтобы помешать запланированным им акциям против "Единой России" и губернатора Волгоградской области. 7 августа Сивцев в знак протеста против административного преследования провел пикет за отставку прокурора Волгоградской области и главы областного главка МВД.

Василий Сивцев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Дубовский районный суд признал его сегодня виновным в мелком хулиганстве и назначил 500 рублей штрафа.

"Я буду обжаловать решение, я с ним не согласен. Считаю, что на суд просто надавили. Дойду вплоть до ЕСПЧ. Что это такое – человек не хулиганил, а его признают виновным?" - сказал Сивцев.

На сайте Дубовского райсуда по состоянию на 19.03 мск 8 августа нет информации о решении по делу Сивцева.

Напомним, что Сивцева задержали 2 августа, после визита к зампрокурора Волгоградской области, которому он пытался подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников. Согласно административному протоколу, Сивцев "беспричинно пытался ворваться в кабинет прокурора Дубовского района, советника юстиции Селютиной Ж.В., при этом хватая руками за ручку двери и отталкивая руками Селютину Ж.В. от двери кабинета, громко кричал, на замечания не реагировал".

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита обжаловала решение суда о принудительном обследовании Болтыхова", "Двое ростовских сторонников Мальцева задержаны на выходе из спецприемника", "Двое ростовчан оставлены в СИЗО по обвинению в подготовке беспорядков".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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