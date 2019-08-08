Жители Северного Кавказа рассказали, как сэкономить на подготовке к Курбан-байраму

08 августа 2019, 14:22

Из-за повышения цен в преддверии Курбан-байрама некоторые жители Кабардино-Балкарии в этом году отказались от покупки жертвенного мяса, тогда как махачкалинцы начали подготовку к празднику. Пенсионеров в Чечне порадовала досрочная выплата пенсий перед Курбан-байрамом. В исламе существует запрет на искусственное повышение цен перед праздником, предупредили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа объявлено выходным в связи с празднованием Курбан-байрама в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. В Чечне выходными объявлены 12 и 13 августа.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку, говорится в справке "Кавказского узла" о Курбан-байраме.

В Кабардино-Балкарии подорожали баранина и говядина

В Кабардино-Балкарии накануне Курбан-байрама наблюдается подорожание баранины и говядины. Так, если стоимость молодого барана весом 18 килограммов месяц назад составляла 7000 рублей (388 рублей за килограмм), то сейчас она поднялась до 9000 рублей (500 рублей за килограмм). Взрослый баран весом до 30 килограммов стоит 12 тысяч рублей. Оптовая цена на говядину выросла с 260-270 рублей до 290 рублей, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Да, мясо дорожает, поэтому те, у кого есть частный двор, покупают барана заблаговременно и держат во дворе. За неделю до праздника начинают к нему готовиться", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 42-летняя Фатима, уточнив, что сама продукты впрок не закупает.

35-летняя жительница республики Марина призналась корреспонденту "Кавказского узла", что не знает, насколько подорожала баранина, но купить барана они с мужем планируют в любом случае, поскольку для них это семейный праздник. "За неделю [до Курбан-байрама] мы начинаем покупать подарки родителям мужа, моим и детям. У нас четверо детей от 2 до 7 лет. Я из пенопласта делаю мечеть, и к праздничному утру складываем с мужем туда подарки детям. Мы хотим, чтобы они знали, что это священный праздник, они его ждут. Потом мы идем на праздничную молитву в мечеть, затем к его родителям в [село] Яникой, там режут барана, готовим, едим, затем едем к моим родителям в Нальчик, им тоже преподносим подарки. А вечером с детьми идем в соборную мечеть на салют", – рассказала Марина.

33-летняя мать четырех детей Амина рассказала, что обычно ее семья ежегодно резала барана, купленного за сумму в пределах 6000 рублей, но в этом году "не получается". Курбан-байрам Амина также отмечает как семейный праздник. "Детям готовим подарки, утром идем все на молитву, потом в кафе с детьми, участвуем в мероприятиях, которые проводит Духовное управление мусульман, а вечером идем на салют", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

По словам 60-летнего Мусарби, в прошлом году накануне Курман-байрама он купил барана за 6500 рублей. "Но в этом году, начиная с с весны, цена на баранину очень сильно повысилась. Но сколько бы ни стоило – все равно куплю", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мусарби, отметив, что "обычно в третий день праздника цена немного снижается".

70-летняя Халимат в прошлом году также купила барана на Курбан-байрам. "У меня небольшая пенсия, но мне очень захотелось купить барана и раздать мясо. Барана я купила на выезде из Нальчика за 7000 рублей. Там же мне его разделали, упаковали в пакеты. Разделывают за отдельную плату, они делают это профессионально. В этом году я не знаю, сколько стоит баран, но скорее всего, не смогу его купить", – посетовала пенсионерка.

Махачкалинцы приготовились к повышению цен на мясо

Посетители "Рынка № 2" в Махачкале рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что заранее покупают необходимое для праздничного стола, опасаясь повышения цен на продукты перед праздниками.

"Если Курбан-байрам, то сразу завышают цену на мясо, и ощутимо. Если, к примеру, один средний баран стоил 6000 рублей, то перед Курбан-байрамом его стоимость может достигать 9000 рублей", – рассказал махачкалинец Магомед. "Рост цен на все продукты обычно заметен за пару дней до праздников. Это касается не только мусульманских праздников. К примеру, мясо дорожает и в начале мая, когда люди собираются выезжать на природу на шашлыки", – пояснила супруга Магомеда Патимат.

Частый посетитель рынка Ильяс подтвердил, что обычно рост цен наблюдается накануне праздников. "До Курбан-байрама еще четыре дня. Как поведут себя цены в этом году, не знаю, но обычно они повышаются. Когда сравниваешь, что было за несколько недель и перед праздниками, то видишь, как меняются цены. Продавцы знают, что народ купит все равно, людям некуда деваться. Хотя Курбан-байрам – это же благой день, нужно делать добро. В этом году у меня есть намерение принести в жертву барана. Массово еще в город не привезли животных. Посмотрим, какие цены будут в этот раз, это будет ясно за день до праздника", – сказал он.

Житель Махачкалы Надыр рассказал, что к праздникам готовится заранее, но на рынок приходит редко, поэтому плохо ориентируется в ценах. "Сейчас приехал купить по мелочи. В основном мясо и другие продукты покупаю в магазинах. Как там меняются цены, сказать сложно, потому что в основном на ценники не смотришь, а покупаешь то, что нужно", – признался Надыр.

Сейчас килограмм баранины на рынке стоит 400 рублей, сказала домохозяйка Рисалат. "Цена за хорошего барана достигает 13 тысяч рублей. Не каждая семья может себе это позволить. На другие продукты тоже часто именно перед праздниками поднимают цены", – рассказала женщина, добавив, что старается совершать покупки заранее, но закупать за несколько дней скоропортящиеся продукты "смысла нет".

Килограмм живого барана в этом году стоит 180 рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из владельцев скотного двора в пригороде Махачкалы. "Мы эту цену менять в ближайшее время не собираемся. По такой цене мы продавали все лето. А для тех, кто покупает животное для жертвоприношения, мы бесплатно разделаем и расфасуем по пакетам", – заверил мужчина.

Жители Чечни ориентируются на опыт прошлых лет

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни признались, что пока не определились с тем, как именно будут совершать обряд жертвоприношения, поскольку цены на жертвенный скот еще неизвестны. "Овец и баранов в продаже пока что нет, поэтому я еще не определился, куплю овцу или вскладчину возьму корову или быка. Знакомый предлагает купить быка, стоит под 80 тысяч, получается, что это обойдется мне тысяч в 11 как минимум", – сказал 62-летний житель республики Умар.

40-летний грозненец Муса сообщил, что обычно покупает овцу. "Это выходит немного дешевле, чем брать корову или быка вскладчину. В прошлом году я купил барана за 7000 рублей. Обычно каждый год стоимость скота повышается", – сказал он.

В 2017 году накануне Курбан-байрама, по словам жителей Чечни, средняя овца стоила около 10 тысяч рублей, а мелкая – 7000 рублей. Коровы и быки стоили 40-45 тысяч рублей. В 2018 году стоимость средней овцы возросла до 12 тысяч, мелкой – до 8-10 тысяч, а быка – до 70 тысяч рублей.

"Скот для курбана, скорее всего, массово начнут завозить в четверг-пятницу [8-9 августа]. Это чтобы скотина не отощала и выглядела упитанной. Решили с мужем в этом году купить овцу. В прошлом году брали вскладчину бычка, обошлось дороже", – сказала 7 августа 53-летняя жительница республики Лейла.

Грозненцев порадовала досрочная выплата пенсий перед праздником

Пенсионер из Грозного Идрис сообщил, что в преддверии Курбан-байрама досрочно получил пенсию и намерен купить небольшую овцу. "Ее [пенсию] принесли прямо на дом. Я уже сделал ният (намерение) совершить в этом году курбан, и потрачу на это часть полученной пенсии. Думаю взять небольшую овцу тысяч за семь, если получится. Тогда у меня до следующей пенсии будет семь тысяч с небольшим", – рассказал грозненец.

Распоряжение о досрочной выплате пенсий в связи с предстоящим праздником власти Чечни дали в конце июля, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" представитель реготделения ПФР. "Пенсии жителям республики за август должны быть выплачены в срок до 10 августа. Это сделано для того, чтобы люди смогли подобающим образом отметить праздник Курбан-байрам", – сказал он, уточнив, что в республике более 400 тысяч пенсионеров.

"Я пока еще пенсию не получила, хотя некоторые мои знакомые говорят о том, что выплаты уже идут. Раньше после 20-го числа каждого месяца деньги выдавали", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Аймани.

Цены на говядину в Ингушетии не изменились

Некоторые жители Ингушетии рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что не заметили повышения цен в преддверии Курбан-байрама.

"Особого повышения не заметно", – сказал Магомед Кукорхоев. "Особенно не подорожало", – подтвердила Лиза Евлоева, уточнив, что не делает заготовки перед праздником.

Жительница республики Мадина Торшхоева отметила, что "есть подорожания, но незначительные", не уточнив диапазон изменения цен.

Килограмм баранины в республике стоит 350-360 рублей, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Повышение цен перед праздниками не приветствуется в исламе

Законодательство не регулирует изменения цен перед праздником, в том числе Курбан-байрамом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Все в основном регулируется совестью мусульманина. Это касается и того, кто продает, и того, кто покупает, особенно во время религиозного праздника. В исламе есть требование справедливости во всем, в том числе при назначении цены. Цена должна быть справедливой. Ее нельзя снижать искусственно, но тот, кто продает, должен предлагать полноценный товар и не завышать цену. Например, барашек для курбана должен быть без изъянов. В таком случае он, конечно, не может стоить дешево", – сказал Ярлыкапов.

В то же время современные особенности рыночных отношений допускают, что перед праздниками цена возрастает из-за ажиотажа, но вместе с тем может быть ограничено предложение товара, отметил Ахмет Ярлыкапов. "С ценой на овец на Северном Кавказе складывалась в последнее время интересная ситуация. В прошлом году произошел резкий скачок цен на баранов. Это объясняется тем, что большое количество баранины из Дагестана стали закупать и отправлять в Иран. Цена выросла где-то с 250 рублей до 400 рублей за килограмм. На сегодня цена, наоборот, снизилась – не до такой степени, как была до повышения, но стабилизировалась в районе 300 рублей за килограмм. То есть такого рода колебания цен могут быть и не связаны непосредственно с подготовкой к празднику", – подчеркнул Ярлыкапов.

Причиной некоторых запретов в имущественных отношениях, существующих в исламе, является "несправедливость", а несправедливым может считаться и принудительное ценообразование, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" выпускник одного из исламских вузов Ближнего Востока, дагестанский богослов Расул Шахов.

В исламе есть четкий запрет на монополизацию рынков и взвинчивание цен, уточнил он, сославшись на высказывание пророка Мухаммада о том, что придержать товар до подорожания считается грехом. "В хадисе упомянут случай монополизации, когда человек намеренно удерживает товар, для того чтобы продать его за более высокую цену, когда предложение товара на рынке станет более ограниченным по сравнению со спросом. Под запрет также попадают такие виды монополизации, как сговор продавцов или покупателей в установлении цен, препятствование появлению на рынке новых участников или сговор представителей людей одной профессии в установлении цен за свои услуги", – сказал Расул Шахов, подчеркнув, что эти запреты не касаются только ситуации перед мусульманскими праздниками.

Вместе с тем в современном Дагестане регулирование рынка по шариату невозможно, констатировал эксперт. "Для этого нужен административный ресурс. И поэтому в вопросах соблюдения справедливости в торговле, как и во всем остальном, приходится полагаться на совесть и богобоязненность участников рынка", – сказал Шахов.