Выходной объявлен в Кабардино-Балкарии и Ингушетии по случаю Курбан-байрама

08 августа 2019, 11:26

В связи с одним из главных мусульманских праздников, Курбан-байрамом, власти Кабардино-Балкарии и Ингушетии объявили 12 августа нерабочим днем.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа объявлен выходным и в Дагестане. В Чечне нерабочими днями объявлены два дня – 12 и 13 августа.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной на "Кавказском узле". Из Чечни в Мекку в 2019 году были намерены отправиться 2600 человек.

Указ о нерабочем праздничном дне 12 августа был подписан врио главы Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым сегодня. Один выходной был объявлен в связи с обращением Духовного управления мусульман республики по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого 11 - 13 августа, говорится в тексте документа, размещенного на сайте главы республики.

12 августа был объявлен выходным и в Ингушетии «для празднования населением республики мусульманского праздника Ид аль-Адха». Указ об этом врио главы региона Махмуд-Али Калиматов подписал 7 августа, говорилось в тексте документа, размещенного 7 августа на сайте главы республики.

В указе также отмечалось, что МВД Ингушетии рекомендовано принять дополнительные меры для безопасности в день проведения праздника.

Напомним, что в 2018 году первый из трех дней праздника жертвоприношения Курбан-байрам отмечался 21 августа. В то время, как в Дагестане и Кабардино-Балкарии выходным был объявлен только этот день, власти Чечни объявили тогда нерабочими сразу три дня - 20, 21 и 22 августа.