Житель Волгоградской области потребовал отставки местных высокопоставленных силовиков

07 августа 2019, 22:18

Житель Дубовского района Василий Сивцев провел сегодня пикет за отставку прокурора Волгоградской области и руководителя ГУ МВД по региону. Данное требование он связал со своим арестом, который считает необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", житель Дубовского района Василий Сивцев вышел 4 августа из-под ареста, под которым провел двое суток. Он пожаловался на условия содержания в камере и заявил, что на него завели дело о хулиганстве, чтобы помешать запланированным им акциям против "Единой России" и губернатора Волгоградской области.

Жена председателя общественной организации "Правопорядок" Василия Сивцева сообщила, что полицейские задержали его 2 августа, после визита к зампрокурора Волгоградской области. По ее словам, Сивцев пытался подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников, но не был допущен на прием и зарегистрировал жалобу в местной прокуратуре, после чего полицейские явились к нему домой.

Сегодня Сивцев проводил пикет в течение двух с половиной часов возле областной прокуратуры в Дзержинском районе Волгограда. Он стоял с плакатами: "Прокурор Волгоградской области Ершов - в отставку", "МВД, прокуратура, не убивайте нас". Затем в течение часа он проводил пикет у здания ГУ МВД по Волгоградской области.

Активист возложил ответственность на прокурора области за необоснованный арест, инициированный его подчиненным. "Прокурором (района) написано на меня заявление по надуманным основаниям. По этому заявлению работники полиции без всяких оснований заключили меня под стражу на двое суток. Хотя этот же прокурор должен проверять обоснованность заключения людей под стражу", - заявил Василий Сивцев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что ранее не был судим, не привлекался к уголовной ответственности и имеет постоянное место жительства. "Для чего нужно было заключать меня под стражу? Начальник ГУВД является работодателем тех людей, которые непосредственно меня задерживали - это работники УВД. Я уверен, что он в курсе, что творится в его ведомстве, поэтому я требую его отставки. Арест - это исключительная мера пресечения, применяется к уголовникам, рецидивистам, но никак не к порядочным гражданам", - сказал активист.

Сивцев рассказал, что у прокуратуры сегодня было очень много работников полиции, и они просили его прекратить пикет. "Я и не знал, что сегодня приезжает Володин (председатель Госдумы России Вячеслав Володин, - прим. "Кавказского узла"). Я сказал, что это здорово. Меня пытались увести в отдел полиции, но я дал объяснения на месте, почему провожу пикет. Я стоял до тех пор, пока кортеж с Володиным не проехал. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак поддержки, люди показывали большой палец. Я написал объяснение, почему провожу пикет, также у ГУВД. Написал, что ратую за то, чтобы люди помещались в камеру на законных основаниях, а не так, как я", - рассказал он.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прибыл сегодня в Волгоград с однодневным визитом, в частности, для проверки работ по реставрации монумента "Родина-мать зовет!", обсуждения с местными властями дальнейших планов по реконструкции всего музея-заповедника и перспективного развития исторического центра города, сообщает "Волгоград-ТРВ".

Дубовский районный суд 8 августа в 15.00 по местному времени (14.00 мск) продолжит судебное разбирательство по делу Сивцева.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей областной прокуратуры и МВД относительно требований Сивцева, озвученных на пикете.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".