Акционеры "Морзоха" подали в суд на полицию Кабардино-Балкарии

07 августа 2019, 05:27

Акционеры народного предприятия "Морзох" заявили, что из принадлежащих обществу садов лица, не имеющие на то законных прав, вывозят фрукты. Они обвинили полицейских в бездействии и потребовали более двух миллионов рублей ущерба. Ситуация на предприятии является внутрикорпоративным конфликтом, отметил начальник правового отдела республиканского МВД Анатолий Сибилев.

Как писал "Кавказский узел", летом 2017 года гендиректор народного предприятия "Морзох" Зарета Тахушева-Симонова пожаловалась, что неустановленные лица вывозят из сливового сада урожай. Работники "Морзоха" пожаловались в полицию, которая опечатала машину, вывозящую урожай, однако на следующей день его продолжили вывозить. В декабре 2017 года Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал, что у бывшего директора "Морзоха" Руслана Тлехугова отсутствует право собственности на акции предприятия. Это решение позволяет акционерам взыскать стоимость урожая, вывезенного из садов предприятия, считает Тахушева-Симонова. При этом она пожаловалась на бездействие правоохранителей.

ЗАО "Народное предприятие "Морзох" было создано в 1996 году по решению трудового коллектива в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 1991 г. №86 "О порядке реорганизации колхозов и совхозов", федеральным законом "О предприятиях и предпринимательской деятельности". В состав акционеров ЗАО были включены мужчины, которые проработали в совхозе "Комсомольский", как он ранее назывался, 15 и более лет, женщины, проработавшие в совхозе 10 и более лет. Они были наделены земельными паями по 2 га каждый и имущественной долей, размер которой зависел от личного вклада работника в создание имущества предприятия, рассказала гендиректор предприятия.

Акционерное общество "Морзох" обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с иском к министерству внутренних дел республики о взыскании с полицейского ведомства суммы ущерба, понесенного предприятием в результате сбора и вывоза из садов предприятия фруктов - слив и яблок, лицами, не имеющими на это законных прав, рассказала 6 августа корреспонденту "Кавказского узла" генеральный директор общества Зарета Тахушева-Симонова.

По ее словам, заседание Арбитражного суда перенесено с 5 августа на 9 августа, сторонам дали время ознакомиться с заключением судебно-бухгалтерской экспертизы и решить вопрос о привлечении в качестве соответчика Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По словам Тахушевой-Симоновой, с 2003 года должность гендиректора общества занимал Руслан Тлехугов, который 14 марта 2015 года был уволен решением собрания акционеров. Однако, по ее словам, Тлехугов продолжает подписывать договоры аренды на сады "Морзоха", так как у него остались учредительные документы и печать.

"Арбитражным судом все протоколы, по которым якобы Тлехугова вновь и вновь переизбирали акционеры, признаны недействительными. Апелляционная и кассационная инстанции оставили эти решения в силе", - рассказала Тахушева-Симонова.

Она рассказала, что 27 октября 2016 года Тлехугов заключил договор аренды садовых насаждений "Морзоха" на пять лет с физлицом. В соответствии с договором, упомянутое физлицо приняло в аренду садовые насаждения общей площадью 175 квадратных метров, кроме того, арендатор обязан внести в кассу предприятия арендную плату после каждого сбора урожая в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей. Дублирующий договор был подписан в феврале 2017 года.

При этом, по словам Тахушевой-Симоновой, ни рубля от реализации урожая в кассу предприятия упомянутый арендатор не внес. Решением Урванского районного суда от 24 мая 2019 года указанные договоры аренды были признаны незаконными. Суд указал вернуть сады акционерному обществу. Данное решение суда не было оспорено.

Однако, по словам гендиректора "Морзоха", и в этом году вывоз урожая фруктов продолжается.

Сумма предъявленного МВД по Кабардино-Балкарии иска предварительно составляет 2 миллиона 350 тысяч рублей, однако представители "Морзоха" заявили ходатайство о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы, которая должна установить стоимость вывезенного с ЗАО "Морзох" в течение трех лет урожая слив и яблок.

По словам начальника правового отдела МВД Кабардино-Балкарии Анатолия Сибилева, истец изначально избрал ненадлежащего ответчика, так как в случае, если иск обращен к государственному органу, ответчиком является казна Российской Федерации.

В отношении сотрудников ОМВД "Урванский" проводилась служебная проверка, и их действия были признаны правомерными, рассказал Сибилев корреспонденту "Кавказского узла".

"Потому что на тот момент договоры аренды, заключенные Тлехуговым, не были признаны судом ничтожными. Полномочия Тлехугова на тот момент не были оспорены. Действующему директору надо было обратиться в суд и решить вопрос в гражданско-правовом порядке", - сказал он.

Ситуацию в ЗАО "Морзох" он назвал внутрикорпоративным конфликтом, куда ведомство оказалось втянутым, хотя и не является стороной гражданско-правовых отношений.

С его мнением не согласилась Зарета Тахушева-Симонова.

"Позиция МВД, озвученная начальником правового отдела, направлена на то, чтобы оправдать бездействие ответственных лиц районного отдела полиции. Иначе как объяснить, что по более тридцати заявлениям о хищении урожая, поданных нами в дежурные части МВД по КБР и ОМВД по Урванскому району, не принято никаких мер", - заявила она.

По ее словам, все акты арбитражного суда о признании протоколов избрания Тлехугова на должность директора недействительными были переданы правоохранителям.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Руслана Тлехугова относительно ситуации в ЗАО "Народное предприятие "Морзох".