У жителя Кабардино-Балкарии изъяты компоненты для самодельной бомбы

02 августа 2019, 02:45

Сотрудники полиции обнаружили боеприпасы и компоненты для изготовления взрывного устройства во время проверки остановленного в Нарткале автомобиля, а также во время обыска в одном из домов в Чегеме.

В автомобиле ВАЗ-2199, по данным полиции, 23-летний житель Чегема вез 52 патрона и составляющие для безоблачного СВУ.

Спустя несколько часов во время обыска домовладения, принадлежащего 34-летнему жителю Чегема, в подсобном помещении оперативники нашли гранату и запал.

В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), говорится в сообщении пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии, опубликованном 1 августа на сайте ведомства.

Комментариев задержанных и их представителей в связи с сообщением МВД пока не поступало.

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