01 августа 2019, 21:41

Комиссия насчитала около 700 поврежденных домов после стихии в Дагестане

Около 700 домов, две школы, детсад и больница повреждены в результате града и шквалистого ветра в Карабудахкентском районе, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", кровли домов, автомобили и урожай были повреждены 31 июля в результате града и шквалистого ветра в Карабудахкентском районе. Специальная комиссия приступила к оценке ущерба.

По данным МЧС, наиболее пострадавшим после стихии оказалось село Доргели. "В результате проведенного обследования было выяснено, что в селении Доргели имеются повреждения кровли около 700 домов, двух школ, детского сада и участковой больницы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Представитель дагестанского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Варламова сообщила, что прошедший град по косвенным показаниям и замерам был опасным. Для обследования домов всех обратившихся за помощью местных жителей созданы комиссии, проинформировало ведомство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Карабудахкенте без осадков, температура составит +24 градуса, скорость ветра - до 9 метров в секунду. 2 августа ожидается дождь, скорость ветра снизится до 7 м/с, температура - до +23. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане", "Электроснабжение домов жителей Кизляра восстановлено после стихии".

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