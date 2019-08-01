Избирком в Ингушетии забраковал подписи "Яблока"

01 августа 2019, 17:30

Территориальный избирком Карабулака отказался признать наличие у "Яблока" достаточного количества подписей для регистрации кандидатов в горсовет. Все подписи были тщательно отобраны, среди них нет недействительных, настаивают в партии.

Рабочая группа территориальной избирательной комиссии города Карабулака 31 июля забраковала 14 из 84 подписей, поданных ингушским отделением партии "Яблоко", тогда как для регистрации кандидатов требуется не менее 76, говорится в сегодняшнем сообщении партии.

В ходе кампании в поддержку выдвижения "яблочников" были собраны 150 подписей, из которых затем отобрали идеальные, недействительных среди них быть не могло, утверждает председатель регионального отделения партии Руслан Муцольгов. ТИК, в частности, забраковал подпись самого Муцольгова, его сестры и соседей. По мнению рабочей группы, подпись и дату в подписных листах ставили разные люди. "Все это откровенная ложь. Мы понимали, с чем имеем дело, и всю техническую сторону вопроса соблюдали неукоснительно: и подписи, и даты у нас ставили одни и те же люди", – подчеркнул лидер регионального отделения "Яблока".

Кандидаты в горсовет Карабулака намерены принести на итоговое заседание ТИК 3 августа заявления людей, чьи подписи были забракованы.

Список кандидатов, выдвинутых "Яблоком", состоит из 17 человек, в него входят и участники протестного движения против соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней. "Яблоко" стало единственной партией, поддержавшей эти протесты, а Руслан Муцольгов был одним из организаторов протестных акций, отметило сегодня на своем сайте "Яблоко".

Последние массовые акции против соглашения о границе с Чечней прошли в Ингушетии 26-27 марта, тогда митинг в Магасе завершился стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Подписи забракованы на основании заключения эксперта, привлеченного полицией, сообщил Руслан Муцольгов. "Эксперт указал на то, что якобы подписи ставили сами люди, но даты указывались не этими людьми, где-то другими избирателями, а где-то самими сборщиками подписей, но это не соответствует действительности, мы не допускали такого варианта и каждую подпись проверяли. Что говорить, если они в экспертизе под сомнение поставили мою подпись", - привело сегодня слова Муцольгова "МБХ-медиа".

"Сбор подписей проходил настолько тщательно, что нет оснований ставить под сомнение ни одну (!) подпись. Кто отдал приказ территориальной избирательной комиссии г.Карабулак забраковать 14 из 86 наших подписей? И пойдет ли по тому же пути Избирательная комиссия Республики Ингушетия? Сколько еще зла вы намерены принести ингушскому народу?" - написала сегодня на своей странице в Facebook ингушская активистка Анжела Матиева.

"Все как в Москве делают", - прокомментировала публикацию Матиевой Алена Садовская.

"Такое впечатление, что башня Кремля намеренно организует протесты, и теперь еще и в регионах", - написала Екатерина Раева на странице в Facebook Руслана Муцольгова.

После того, как избирком отказался регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, в российской столице начались акции протеста. В самой масштабной из них, состоявшейся 27 июля, по данным силовиков, приняли участие 3500 человек, в том числе около 700 журналистов и блогеров, предупредивших об участии в освещении акции. МВД рапортовало о задержании 1074 человек. Один из задержанных, дагестанский блогер Керим Гамидов, указал на нарушения, допущенные силовиками при задержании.

На сайте избиркома Ингушетии по состоянию на 17.27 мск 1 августа нет информации о результатах проверки подписей, поданных "Яблоком" в ТИК Карабулака.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".