Сбор подписей. Фото: Пресс-служба регионального отделения Российской объединенной демократической партии "Яблоко" в городе Москве https://mosyabloko.ru/events/20190611_1

01 августа 2019, 17:30

Избирком в Ингушетии забраковал подписи "Яблока"

Территориальный избирком Карабулака отказался признать наличие у "Яблока" достаточного количества подписей для регистрации кандидатов в горсовет. Все подписи были тщательно отобраны, среди них нет недействительных, настаивают в партии.

Рабочая группа территориальной избирательной комиссии города Карабулака 31 июля забраковала 14 из 84 подписей, поданных ингушским отделением партии "Яблоко", тогда как для регистрации кандидатов требуется не менее 76, говорится в сегодняшнем сообщении партии.

В ходе кампании в поддержку выдвижения "яблочников" были собраны 150 подписей, из которых затем отобрали идеальные, недействительных среди них быть не могло, утверждает председатель регионального отделения партии Руслан Муцольгов. ТИК, в частности, забраковал подпись самого Муцольгова, его сестры и соседей. По мнению рабочей группы, подпись и дату в подписных листах ставили разные люди. "Все это откровенная ложь. Мы понимали, с чем имеем дело, и всю техническую сторону вопроса соблюдали неукоснительно: и подписи, и даты у нас ставили одни и те же люди", – подчеркнул лидер регионального отделения "Яблока".

Кандидаты в горсовет Карабулака намерены принести на итоговое заседание ТИК 3 августа заявления людей, чьи подписи были забракованы.

Список кандидатов, выдвинутых "Яблоком", состоит из 17 человек, в него входят и участники протестного движения против соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней. "Яблоко" стало единственной партией, поддержавшей эти протесты, а Руслан Муцольгов был одним из организаторов протестных акций, отметило сегодня на своем сайте "Яблоко".

Последние массовые акции против соглашения о границе с Чечней прошли в Ингушетии 26-27 марта, тогда митинг в Магасе завершился стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". 

Подписи забракованы на основании заключения эксперта, привлеченного полицией, сообщил Руслан Муцольгов. "Эксперт указал на то, что якобы подписи ставили сами люди, но даты указывались не этими людьми, где-то другими избирателями, а где-то самими сборщиками подписей, но это не соответствует действительности, мы не допускали такого варианта и каждую подпись проверяли. Что говорить, если они в экспертизе под сомнение поставили мою подпись", - привело сегодня слова Муцольгова "МБХ-медиа".

Скриншот комментария от 1 августа 2019 года новости о том, что ТИК Карабулака забраковал поданные "Яблоком" подписи. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=935840283429467&id=100010105118127"Сбор подписей проходил настолько тщательно, что нет оснований ставить под сомнение ни одну (!) подпись. Кто отдал приказ территориальной избирательной комиссии г.Карабулак забраковать 14 из 86 наших подписей? И пойдет ли по тому же пути Избирательная комиссия Республики Ингушетия? Сколько еще зла вы намерены принести ингушскому народу?" - написала сегодня на своей странице в Facebook ингушская активистка Анжела Матиева.

"Все как в Москве делают", - прокомментировала публикацию Матиевой Алена Садовская.

Скриншот комментария от 1 августа 2019 года новости о том, что ТИК Карабулака забраковал поданные "Яблоком" подписи. https://www.facebook.com/ruslan.mutsolgov/posts/1145301702324663?comment_id=1145317322323101&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D"Такое впечатление, что башня Кремля намеренно организует протесты, и теперь еще и в регионах", - написала Екатерина Раева на странице в Facebook Руслана Муцольгова.

После того, как избирком отказался регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, в российской столице начались акции протеста. В самой масштабной из них, состоявшейся 27 июля, по данным силовиков, приняли участие 3500 человек, в том числе около 700 журналистов и блогеров, предупредивших об участии в освещении акции. МВД рапортовало о задержании 1074 человек. Один из задержанных, дагестанский блогер Керим Гамидов, указал на нарушения, допущенные силовиками при задержании.

На сайте избиркома Ингушетии по состоянию на 17.27 мск 1 августа нет информации о результатах проверки подписей, поданных "Яблоком" в ТИК Карабулака. 

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Задержанные в Краснодаре пожаловались на недопуск адвокатов", "Краснодарская активистка объявила голодовку после ареста", "Число задержанных краснодарских активистов достигло 11". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 августа 2019, 18:17

01 августа 2019, 17:57

  • Южная Осетия попросила Россию признать геноцид осетин

    Российский парламент согласился на ближайшем заседании рассмотреть сегодняшнее обращение парламентариев Южной Осетии с просьбой признать геноцид осетинского населения. В грузинском парламенте планы России назвали заведомо безуспешной попыткой изменить историю.

01 августа 2019, 16:31

01 августа 2019, 15:43

  • Рудомаха назвал уголовное преследование коллеги давлением на "Эковахту"

    Силовики провели обыски в домах активистов и офисе "Эковахты", чтобы получить доступ к материалам расследования нарушений природоохранного законодательства, предположил эколог Андрей Рудомаха. Его коллега Александр Савельев, подозреваемый по уголовному делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией", рассказал о том, что за ним следили неизвестные люди.

01 августа 2019, 15:14

  • 2 Суд в Кабардино-Балкарии отказался отменить арест Саутиевой

    Верховный суд Кабардино-Балкарии не удовлетворил сегодня жалобу ингушской активистки Зарифы Саутиевой на свой арест. Такое решение суда вызвало эмоциональную реакцию у присутствующих на заседании активисток, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи