Блогер из Дагестана рассказал подробности задержания на митинге в Москве

30 июля 2019, 11:56

После задержания на митинге за честные выборы в Москве силовики держали людей в автозаке около шести часов, а в протоколе об административном нарушении указали недостоверные сведения, рассказал один из задержанных, дагестанский блогер Керим Гамидов.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля в Москве на несанкционированной акции за честные выборы в Мосгордуму были задержаны, по данным МВД на 15.20 мск того же дня, 295 человек, в том числе "значительное количество" иногородних.

Блогер из Дагестана Керим Гамидов опубликовал 28 июля на своем YouTube-канале видео, озаглавленное "Вот так меня задерживали)". "Задержали на митинге в Москве, дали дубиной, но это за кадром. Ну и выписали протокол", - написал блогер в аннотации к видеоролику.

В ролике, который длится 26 секунд, видно, как два силовика, держа Гамидова за руки, проводят его мимо толпы людей к служебному автобусу. И силовики, и задержанный блогер на видео ведут себя спокойно.

Под роликом, по состоянию на 11.55 мск 30 июля, опубликовано 44 комментария. Некоторые из их авторов поддержали блогера, другие упрекнули его в том, что Гамидов принял участие в акции, посвященной выборам в Мосгордуму, тогда как "в республике в разы больше нерешённых проблем".

Согласно итоговым подсчетам полиции, на акции в Москве были задержаны 1074 человека. Всего, по данным силовиков, в акции приняли участие 3500 человек, в том числе около 700 журналистов и блогеров, предупредивших об участии в освещении акции. Среди задержанных были более 600 человеку, которые не являются жителями столицы, сообщило 28 июля на своем сайте ГУ МВД по Москве.

Керим Гамидов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что находился в Москве по другому поводу, а в акции принял участие из солидарности с протестующими. "Я пошел свою точку зрения показать, можно сказать, случайно. У меня были свои дела в Москве", - пояснил он.

За автозаком, где не было свидетелей и видеокамер, Гамидова, по его словам, несколько раз ударили. Удары резиновой дубинкой не оставили следов на теле, поэтому Керим Гамидов не стал фиксировать побои. "Побои фиксировали те, у кого раны открытые. А эти несколько хлопков дубинкой я не считал важным зафиксировать. По-моему, это мелочь", - сказал блогер.

Он рассказал, что его поместили в автозак около 17.00 мск и вместе с еще 17 задержанными отвезли в Пресненский ОВД. "Там нас из самого автозака не выпускали часов до 23.00 мск. Потом поочередно мы поднимались туда (в кабинет), и нам выписывали протоколы. Выписали протокол об административном правонарушении, суд известит, когда будет [судебное заседание]", - рассказал Гамидов, уточнив, что между 00.00 и 01.00 мск 28 июля задержанных освободили.

По словам Гамидова, в протоколе об административном правонарушении, который был выписан ему, силовики указали, что только в одной колонне с блогером было 10 тысяч человек. Это число, по его оценке, соответствует действительности. "В протоколах, чтобы усугубить наказание, пишут правду, а на сайте вводят народ в заблуждение", - озвучил свое предположение Керим Гамидов. По его словам, в протоколе также указаны другое место, время и обстоятельства задержания.

Блогер заявил, что будет обжаловать нарушения, которые были допущены силовиками, в частности, задержание более чем на три часа. "Они не могут больше трёх часов меня вообще держать. Они должны были выписать протокол и выпустить. Я буду в судебном порядке обжаловать то, что с нынешним законодательствомне согласуется", - сказал Керим Гамидов.

На странице блогера в Instagram, по состоянию на 11.55 мск 30 июля, размещено 1086 публикаций, на аккаунт подписаны 15,1 тысячи пользователей. В своих постах Керим Гамидов критикует политику властей России, а также руководство Дагестана и мэрию Махачкалы. Под его записями о митинге в Москве опубликовано от двух десятков до 170 комментариев.