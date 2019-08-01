Адвокат осужденного за помощь террористам жителя Дагестана рассказал о пытках

01 августа 2019, 12:17

Суд в Ростове-на-Дону решил сегодня, что житель Дагестана Тимур Муритов убедил своего знакомого уехать в Сирию и участвовать в конфликте на стороне боевиков. Муритов приговорен к восьми годам тюрьмы. Адвокат намерен обжаловать приговор и сообщил, что подзащитного пытали.

Как писал "Кавказский узел", задержанный по подозрению в руководстве вербовщиками ИГ* гражданин Казахстана Тимур Муритов 4 апреля 2018 года ранил себя на заседании в Ленинском суде Махачкалы, протестуя против применения к нему физического воздействия, сообщил адвокат Исрафил Гададов. По его словам, после задержания в отношении Муритова применялись пытки электрическим током с требованием самооговора.



По версии следствия, с мая по июнь 2015 года уроженец Казахстана Тимур Муритов в Махачкале убеждал местных жителей выехать в Сирию для участия в конфликте на стороне боевиков. При этом, как считают следователи, Муритов показывал соответствующие видеоролики и печатную продукцию. В результате этого 9 июня 2015 года один из знакомых осужденного уехал в Сирию, где вступил в бандформирование, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского военного суда.

В суде также отметили, что, по версии следователей, Муритов приобрел у уехавшего в Сирию знакомого огнестрельное оружие (два), гранату и боеприпасы. "Подсудимый в суде свою вину в содеянном не признал и пояснил, что не склонял (знакомых) к выезду в Сирию, экстремистских взглядов не придерживался", - пояснили в пресс-службе.

В прениях гособвинитель просил приговорить Муритова к девяти годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей, уточнили в суде.

На сегодняшнем заседании суд вынес Тимуру Муритову обвинительный приговор, признав его виновным по статьям "Содействие терроризму", "Незаконный оборот оружия и взрывчатки". Ему было назначено восемь лет колонии общего режима со штрафом в десять тысяч рублей, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ в зале суда. Родственники и знакомые подсудимого на оглашение приговора не пришли.

Суд рассматривал дело Тимура Муритова с февраля под председательством судьи Вячеслава Корсакова. До оглашения приговора состоялось 18 заседаний, говорится в карточке дела, размещенной на сайте суда.

Адвокат Исрафил Гададов рассказал в апреле 2018 года, что пытки к его подзащитному "применялись неоднократно", поэтому он несколько раз подавал жалобы в прокуратуру. "Он признался, что граната, которую якобы нашли у него в кармане, патроны и взрывное устройство, которое якобы было обнаружено у него дома, принадлежат ему. Хотя на самом деле это все ему было подброшено", - рассказал адвокат.



Приговор Муритову будет обжалован, заявил его адвокат Георгий Лабадзе. "Безусловно, будем обжаловать приговор после того, как ознакомимся с его мотивировочной частью", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Лабадзе.

По его словам, Муритов жаловался на пытки. "Действительно, человека довели до отчаяния и такое событие (когда Муритов ранил себя) имело место. Он неоднократно апеллировал к суду в Махачкале, который продлевал ему срок содержания под стражей, что к нему применяются недозволенные методы, что его незаконно преследуют, но суд постоянно отвечал, что это "не является поводом разбирательства", и решается только вопрос продления (ареста). В итоге доведённый до отчаяния Муритов пришёл к такому выводу, что надо прибегать к крайним мерам", - рассказал адвокат.

Лабадзе также отметил, что возбуждать уголовное дело против силовиков не стали. "Была назначена проверка, которая ничего не показала. У него были следы физического воздействия, но в своём постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователи написали, что якобы он ранее в камере пытался себя (ранить), сотрудники ФСИН, которые это увидели, "были вынуждены применить физическую силу, чтобы он не навредил себе", - сообщил защитник.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".