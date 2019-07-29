13 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

29 июля 2019, 18:57

Два человека погибли, восемь из 11 пострадавших госпитализированы после ДТП с микроавтобусом, ехавшим из Москвы в Баку, сообщили в МВД и Минздраве.

Авария произошла сегодня утром на трассе М-4 "Дон" в Красносулинском районе. "Водитель микроавтобуса Mercedes не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем MAN", - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, в результате аварии погибли два человека. В МЧС уточнили, что погибшие - водитель и женщина-пассажир. Еще 11 человек были доставлены в больницу, проинформировали в Минздраве.

"В центральную больницу города Зверево было доставлено 11 пострадавших. Три человека получили медицинскую помощь амбулаторно, восемь госпитализированы", - цитирует представителя Минздрава Ростовской области "Интерфакс".

Состояние двоих госпитализированных врачи назвали тяжелым, шестерых - среднетяжелым, пишет со ссылкой на представителя Минздрава РИА "Новости".

По информации пресс-службы ГИБДД России, микроавтобус перевозил граждан Азербайджана, которые следовали из Москвы в Баку.

"Кавказский узел" ранее писал, что 2 июня 15 человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области. 11 пострадавших были госпитализированы.