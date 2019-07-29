29 июля 2019, 18:57

13 человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Два человека погибли, восемь из 11 пострадавших госпитализированы после ДТП с микроавтобусом, ехавшим из Москвы в Баку, сообщили в МВД и Минздраве.

Авария произошла сегодня утром на трассе М-4 "Дон" в Красносулинском районе. "Водитель микроавтобуса Mercedes не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем MAN", - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, в результате аварии погибли два человека. В МЧС уточнили, что погибшие - водитель и женщина-пассажир. Еще 11 человек были доставлены в больницу, проинформировали в Минздраве.

"В центральную больницу города Зверево было доставлено 11 пострадавших. Три человека получили медицинскую помощь амбулаторно, восемь госпитализированы", - цитирует представителя Минздрава Ростовской области "Интерфакс".

Состояние двоих госпитализированных врачи назвали тяжелым, шестерых - среднетяжелым, пишет со ссылкой на представителя Минздрава РИА "Новости".

По информации пресс-службы ГИБДД России, микроавтобус перевозил граждан Азербайджана, которые следовали из Москвы в Баку.

"Кавказский узел" ранее писал, что 2 июня 15 человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом в Ростовской области. 11 пострадавших были госпитализированы.

Примечание:

"Виновник резонансного ДТП близ Ростова осужден на 5,5 года колонии", "Следствие сообщило о пяти погибших в ДТП под Константиновском", "Суд отказался ужесточить приговор виновнику ДТП в Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 июля 2019, 19:46

29 июля 2019, 19:14

29 июля 2019, 17:49

  • Чиновник ростовской мэрии осужден по делу о мошенничестве

    Вступил в силу приговор бывшему начальнику одного из управлений мэрии Ростова-на-Дону Александру Донскому по делу о взяточничестве. Бывший чиновник получил четыре года и два месяца колонии-поселения, при этом его действия были переквалифицированы на покушение на мошенничество.

29 июля 2019, 17:45

  • Защита обжаловала решение об аресте Окруашвили

    Жалоба на арест лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия", бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили подана сегодня в Тбилисский апелляционный суд. В партии арест связали с политической активностью Окруашвили.

29 июля 2019, 17:34

  • Суд отказал астраханскому министру в доплатах к пенсии

    Суд признал правоту думы Астраханской области, отменившей пенсионные доплаты госслужащим, причастным к совершению преступлений, и отказался удовлетворить иск бывшего министра сельского хозяйства региона Ивана Нестеренко.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Новости

Все новости