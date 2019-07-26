Ливень. © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

26 июля 2019, 14:58

Жители Ставрополя пожаловались на подтопления дорог после ливня

Прошедший 25 июля ливень в Ставрополе привел к затоплению нескольких автомобильных дорог и улиц, пожаловались местные жители. Пользователи соцсетей связали подтопления с неработающими ливневками.

После сильного дождя в Ставрополе, прошедшего 25 июля,  улицы города затопило, сообщает сегодня «Блокнот-Ставрополь».

Местные жители выложили в социальных сетях несколько фотографий и видеозаписей последствий стихии. «На пересечении улиц Мира и Розы Люксембург подняло люк, и из-под земли сильным потоком бьёт фонтан воды. Подобная ситуация возникла и на улице 8 Марта. На улице 2-я Промышленная уровень воды на дороге настолько высок, что колёса автомобилей практически полностью погружены в воду. Такие же кадры сняты на улице Пушкина и Киринском мосту», - сообщается группе«СТаврополье - Это Мы! #СТЭМ26» социальной сети «ВКонтакте» (33 633 подписчика).

Пост был выложен сегодня около 11.20 мск и к 14.30 мск набрал 9 лайков.

Из-за затопления улицы Вторая Промышленная подросток на велосипеде чуть не попал под колеса автомобиля. Видео инцидента было выложена в группе «chp_26stav» (143 тысячи подписчиков) в социальной сети Instagram 25 июля около 16.30 мск и к 14.30 мкс сегодня набрало 40 885 просмотров.

Из-за сильного дождя и ветра на улице Мира в Ставрополе 25 июля «оборвались провода, в результате сего несколько троллейбусов остановились», - говорилось в группе «ЧП Ставрополь» (28 706 подписчиков) в соцсети «ВКонтакте». Пост был выложен 25 июля 19. 41 мск и к 14.30 мск сегодня набрал 4 лайка.

Пользователи соцсетей связали подтопления улиц с неработающими ливневыми канализациями. «По улице Серова по самый край ливневки полные. Ждут потопа или когда само рассосется?», - написал пользователь Шаген Ханян в группе «ЧП Саврополь» в соцсети «ВКонтакте».

«Ливневки закатали в асфальт – вот и топит», - прокомментировала затопление на улице Мира в Ставрополе пользователь под ником dotsentvitalii в группе «chp_26stav» соцсети Instagram.

«Это всего лишь дождь, а не тропический ливень. Ливневки должны справляться», - написала stepanenolga в той же группе.

На сайте ставропольского управления МЧС и администрации Ставрополя нет информации о затоплении дорог в городе. Согласно информации, размещенной на сайте спасательной службы, за сутки 25 июля в Ставропольском рае отмечались грозовые дожди с количеством осадков 1-9 мм.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ставрополе  переменная облачность без осадков, температура +22 градусов, скорость ветра 9 м/с. В ночь на 27 июля температура опустится до +16 градусов, ветер стихнет до 6 м/с,  осадков также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 июля во время дождя со шквалистым ветром в селе Ладовская Балка Ставропольского края были повреждены кровли и затоплены частные дома и постройки, школа, детский сад, больница, местный Дом культуры, здание администрации. Ветер повалил деревья, повредил линии электропередачи. Жителям Ладовской Балки выделены стройматериалы на починку домов после стихии.

Примечание:

"Трасса в Кабардино-Балкарии перекрыта из-за селя", "Более 35 тысяч жителей Чечни остались без света после аварии", "Предупреждение о лавиноопасности объявлено на Кубани".

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