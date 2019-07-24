Скриншот видео, которое стало предметом доследственной проверки в Краснодаре: https://vk.com/video-33025155_456248705

24 июля 2019, 18:26

Следком заинтересовался видео избиения в краснодарском детсаду

Следователи начали проверку видеозаписи, на которой воспитательница бьет детей во время прогулки. Воспитательница уже уволена, она объяснила свой поступок нервным срывом. Возможность применения силы к воспитанникам детского сада вызвала дискуссию в соцсетях.

Видео появилось в интернете сегодня, доследственная проверка была организована незамедлительно, отчиталось следственное управление.

"В ходе проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий воспитателя, а также дана оценка действиям работников дошкольного учреждения", - отмечается в сообщении на сайте управления Следкома по Краснодарскому краю. Проверку начало и МВД, проинформировала сегодня "Живая Кубань".

Воспитательница, запечатленная на видео, уволена, заведующей детсадом объявлено дисциплинарное взыскание, со ссылкой на департамент образования администрации Краснодара передал ТАСС.

О своем увольнении сообщила и сама воспитательница. "Была неправа, сдали нервы. Очень хотелось побыстрее научить детей перестроениям. От души прошу меня простить. Сегодня мой последний рабочий день", - процитировала "Новая Кубань" слова уволенной, обращенные к родителям детей.

На видео, размещенном сегодня в паблике "Типичный Краснодар" соцсети "ВКонтакте", видна спортивная площадка с тремя десятками маленьких детей и двумя женщинами. Одна из женщин ходит по площадке и бьет детей тряпкой, а также грубо хватает их за руки, оттаскивая в сторону.

За четыре часа видео набрало более 27 тысяч просмотров и 160 комментариев.

Пользователи соцсетей поспорили о допустимости насилия

Скриншот обсуждения видео с битьем детей тряпкой, https://vk.com/video-33025155_456248705Большинство комментаторов осудили женщину, бьющую детей, противоположные мнения вызвали дискуссию. "Значит было за что. Дети - это те еще ангелы, особенно если воспитаны быдлородителями", - написал Sergey Zimoglyadov. "Sergey, вот это логика. Ну пусть подойдет тогда, врежет быдлородителю. Посмотрим,что из этого получится", - сыронизировала Кристина Зайцева.

"По СанПиНу положено 20 детей в группе. Посчитайте, сколько у нее в группе детей!" - указала Ольга Соколова-Солопова. "Ольга, и что, теперь она имеет право их бить? Жесть. Мурашки по коже. Не нравится, пусть полы идет моет", - возразила ей Валентина Софиенко.

"Я, может, какой-то слепой, но никакого избиения не вижу. Все такие нежные стали", - написал Андрей Купцов. "Прям избивает. Что за бред? Нормальный процесс воспитания, хватит ныть и плакать!" - попытался оправдать воспитательницу Шах Шах. "Вообще, по закону ни в садах, ни в школах даже кричать не имеют права! А тут грубое отношение. Сегодня она их таскает за руку и пинает, а завтра треснет по башке. На видео видно, что воспитатель явно нервная и таким не место на работе с детьми!" - возразила Tatiana Lazareva.

Ранее "Кавказский узел" писал о другом резонансном видео, с унижением ребенка заведующей краснодарским детсадом Эммой Мильнер. Она была уволена, а свой поступок также объяснила нервным срывом.

Примечание:

"Избиение ребенка в детдоме Каспийска вскрыло проблему с педагогическими кадрами", "Педагог в Чечне обвинена в избиении школьника", "Директор школы в Ростовской области заподозрена в избиении детей".

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