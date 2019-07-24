Суд обязал прокурора извиниться перед кубанским поэтом Дроздовым

24 июля 2019, 17:49

Краснодарский краевой суд решил сегодня, что районному прокурору необходимо извиниться перед поэтом–любителем Максимом Дроздовым за уголовное преследование по делу о возбуждении ненависти, сообщил адвокат. Следователь отказал поэту в реабилитации, после того как дело было прекращено.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Максим Дроздов стал фигурантом первого в России уголовного дела о возбуждении ненависти к религиозной группе "атеисты" по статье "экстремизм". Поводом для его возбуждения стало ироническое стихотворение, которое Дроздов - поэт-любитель, работающий токарем, - опубликовал в социальной сети "ВКонтакте".

Краснодарский краевой суд сегодня отменил решение суда первой инстанции, согласно которому было отказано в жалобе местного поэта Максима Дроздова на бездействие прокурора Прикубанского района, написал его адвокат Алексей Аванесян на своей странице в соцсети Facebook. Жалоба Дроздова была подана в стихотворной форме.

"Ранее Прикубанский районный суд не посчитал возможным обязать прокурора принести извинения Дроздову (за незаконное уголовное преследование), поскольку следователь отказал ему в реабилитации", - сообщил Аванесян. По его словам, прокурор в сегодняшнем процессе поддержал позицию адвокатов и Дроздова, а "суд поинтересовался, почему районный прокурор до сих пор не получил дисциплинарное взыскание".

"На (обжалование решения суда) потребовалось шесть месяцев", - написал Аванесян в комментариях.

Дело об экстремизме против Дроздова было прекращено 24 апреля 2018 года. Следствие заключило, что стихотворение, которое легло в основу уголовного преследование, является самовыражением автора, сообщило 24 апреля 2018 года радио "Эхо Москвы". "Защита будет требовать права на реабилитацию Максима Дроздова, поскольку он находился под негативным воздействием уголовного преследования", - приводятся слова адвоката Аванесяна на сайте радиостанции.

На сайте Краснодарского краевого суда на 17.20 мск сегодня нет информации по апелляции Дроздова.

Напомним, что в ноябре 2018 года против Дроздова возбудили административное дело после участия в поэтических чтениях, организованных "Открытой Россией"* . По мнению Дроздова, дело было возбуждено из-за логотипа "Открытой России"*, наложенного на видеозапись с поэтического вечера. К содержанию стихов прокуратура претензий не имеет, отметил он. Страница с постом, где была размещена видеозапись, принадлежит не Дроздову, заявила адвокат Юлия Федотова.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* - деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, которые содержат в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генеральной прокуратурой России нежелательной на территории страны.