Гражданин Армении задержан в Грузии при попытке провезти радиоактивный торий

16 июля 2019, 06:49

Гражданин Армении пытался провезти четыре контейнера, которые содержали радиоактивный изотоп "Торий 232", общим весом 71,63 кг, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Служба государственной безопасности Грузии задержала гражданина Армении по факту незаконного обращения с радиоактивными веществами и нарушения таможенных правил на основании сигнала тревоги, зафиксированного прибором по обнаружению радиации на контрольно-пропускном пункте "Садахло" на грузино-армянской границе.

Расследование показало, что была предпринята попытка перевозки вещества "Торий 232", упакованного в 4 контейнера, в грузовом микроавтобусе, которым управлял гражданин Армении, сказано в сообщении от 15 июля на сайте СГБ Грузии.

Микроавтобус следовал из Армении в Россию через Грузию. В результате проведенной экспертизы было установлено, что общий вес упаковок составляет 71,63 кг и они содержат радиоактивный изотоп "Торий 232", который относится к ядерным материалам.

Мощность радиационного излучения на поверхности упаковок в 36 раз превысила максимальную мощность, безопасную для жизни и здоровья человека.

В ходе расследования гражданин Армении, владелец изъятого груза, был арестован.

Торий, Th (от имени бога грома Тоpa в скандинавской мифологии),- радиоактивный химический элемент III группы периодической системы Менделеева. Торий-232 - природный радиоактивный нуклид тория с атомным номером 90 и массовым числом 232. Торий-232 является ядерным топливным сырьём, которое при поглощении нейтронов превращается в уран-233, который является основой уран-ториевого топливного цикла. Торий также применяют в электронной и электротехнической промышленности для изготовления катодов и нитей накаливания электроламп, в качестве катализатора в органическом синтезе, для легирования магниевых сплавов, используемых в ракетной и авиационно-космической технике, информирует mining-enc.ru.

В отделе контрразведки Службы государственной безопасности Грузии начато расследование по факту незаконного обращения с радиоактивными веществами и их транспортировки (пункт 1 статьи 230 и пункт 4 статьи 241 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Комментариев задержанного и его представителей в связи с информацией СГБ Грузии пока не поступало.



Военный эксперт, редактор военного журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили ранее рассказал "Кавказскому узлу", что, по его данным, в Грузии ежегодно задерживаются люди за попытку контрабанды радиоактивных материалов. Задержанию подвергались как граждане Грузии, так и граждане России и Армении. С 20016 по 2016 год было задержано 70 человек.