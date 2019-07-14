14 июля 2019, 03:16

Участники митинга пожаловались на трудности жизни в Гуково

В Гуково на митинг КПРФ пришли около 150 человек, в том числе шахтеры "Кингкоул". Участники акции пожаловались на проблемы с работой, высокие тарифы ЖКХ и неухоженный город.

Как писал "Кавказский узел", организованные КПРФ митинги в поддержку Павла Грудинина прошли 13 июля в разных городах России. Такая акция прошла, в частности, в Ростове-на-Дону и в районном центре Ростовской области Красном Сулине, а также в Нальчике. В Краснодаре в митинге, организованном КПРФ, приняли участие члены общественной организации "Транспортная инициатива". 

В Гуково на митинге КПРФ пришли, несмотря на дождь, 150 человек, из них 30 человек - шахтёры компании "Кингкоул", сообщила по телефону корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Ирина Литвинова

Она отметила, что всем, желающим выступить на митинге, предоставляли слово. Так, от имени присутствовавших на митинге шахтеров выступил Николай Шулепов, который рассказал о требованиях горняков.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты в Гуково, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". 

Шахтёр Любовь Тарасова по телефону рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что заставило её прийти на митинг.

"В городе с работой плохо, тарифы высокие. Нужно, как говорится, стучать в дверь и тогда можно достучаться. Я имею в виду, что больше людей должно ходить на митинг, и тогда жизнь наша изменится в лучшую сторону", - сказала она.

Людмила Пухова рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что не является коммунисткой, но пришла поддержать участников митинга.

"Мне не нравится только, что на митинге одни старики. Молодёжи вообще нет. Это очень плохо. Я на пенсии, мне денег не хватает. Свет, газ, вода, вывоз мусора у нас очень дорого стоит. Почему такие большие тарифы, я не могу понять. В городе всё заросло травой... Я работала на шахте "Октябрьская" кочегаром. Такого что происходит сейчас в городе, я не могла представить в страшном сне", - рассказала она.

Примечание:

"Участники голодовки шахтеров пожаловались Путину на ростовских чиновников", "Депутаты пообещали бесплатный уголь 1,6 тысячи ростовских шахтеров", "Шахтерский пикет в Гуково собрал 30 человек".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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