Несколько сотен человек приняли участие в митинге КПРФ в Ростова-на-Дону

14 июля 2019, 02:17

Участники митинга, организованного КПРФ в Ростове-на-Дону, выступили в поддержку Павла Грудинина, против мусорной и пенсионной реформ, а также раскритиковали власти за состояние экономики региона.

Как писал "Кавказский узел", организованные КПРФ митинги в поддержку Павла Грудинина прошли 13 июля в разных городах России. Такая акция прошла, в частности, в районном центре Ростовской области Красном Сулине, а также в Нальчике. В Краснодаре в митинге, организованном КПРФ, приняли участие члены общественной организации "Транспортная инициатива".

Выдвиженец от Коммунистической партии Российской Федерации Павел Грудинин, участвовавший в 2018 году в выборах президента, с тех пор подвергается политическому преследованию, утверждает КПРФ. С подачи властей сейчас осуществляется попытка рейдерского захвата возглавляемого им предприятия "Совхоз имени Ленина", сообщается в публикации на сайте партии от 18 мая.

13 июля в рамках всероссийской акции протеста в Ростове-на-Дону на площади Ленина состоялся согласованный с властями митинг, организованный КПРФ, участники которого выступили против политические преследования активистов КПРФ, в частности главы совхоза имени Ленина Павла Грудинина, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Во время митинга шел сильный дождь, и людей на акцию пришло немного. На небольшой площади собрались активисты КПРФ и "Левого Фронта", пострадавшие дольщики, простые ростовчане. Участие в митинге, по оценкам организаторов, приняли около 300-400 человек.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями в поддержку дольщиков и Павла Грудинина: "Руки прочь от последнего островка социализма в Московской области – совхоза имени Ленина!», «Дольщики Нагибина, 38 ждут квартир 16 лет», «Путин – требуем прекратить беспредел власти!» и другие.

Выступающие члены КПРФ раскритиковали экономическое состояние Ростовской области и потребовали прекратить преследование активистов, а также выступили против мусорной реформы и пенсионной реформы.

«Подъем цен на ЖКХ, мусорная и пенсионная реформа приводят к обнищанию населения и росту недовольства в обществе, что, в свою очередь, (приводит) к давлению и репрессиям со стороны властей по отношению к активистам КПРФ и лидерам народного протеста», - заявил на митинге руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов.

Участница митинга потребовала у властей поддержать обманутых дольщиков

Представитель организации дольщиков Екатерина Кривошей в своей речи на митинге обратила внимание на проблему обманутых дольщиков и заявили, что необходимо принять закон об их господдержке.

«Мы являемся пострадавшими от так называемого «самостроя». Застройщики не исполнили своего обещания и привлекали наши денежные средства по мошенническим схемам, не по договору долевого участия, а по предварительному договору. Разрешения выдавались на участки, на которых не предполагалось строительство многоквартирных домов. Много дольщиков оказалось заложниками данной ситуации. Дополнительных мер поддержки от государства нет. Сейчас идет суд над нашим застройщиком... Мы обратились к региональному правительству с нашим проектом областного закона государственной поддержки дольщиков», - сказала она.

По ее словам, от действий компании-застройщика пострадали 340 человек.

«Наши деньги пропали. Я конкретно понесла ущерб в размере двух миллионов рублей, а всего у нас было похищено 260 миллионов. Мы получили наши маленькие квартиры, по 30 квадратных метров, используя ипотеку и материнский капитал. Теперь некоторые взяли ипотеку во второй раз», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Екатерина Кривошей.

По ее мнению, ходить на такие акции нужно, так как они помогают людям решить свои проблемы.

«Ходить на них стоит, потому что администрация города все отслеживает. Если бы нас было больше, проблемы бы решались быстрее», - уверена Кривошей.

Жители Ростова-на-Дону посетовали на малочисленность митинга

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" участники акции заявили о поддержке партии, однако некоторые выразили недоверие ее руководству.

«Пришел поддержать КПРФ. У нас одинаковые цели - построение более справедливого общества. Мы вместе выступаем против геноцида властями народа с помощью пенсионной реформы. Вместе выступаем за права военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые вышли на пенсию, но остались без жилья», - сказал координатор местного отделения «Левого фронта» Николай Шевченко.

«Пока Зюганов у власти, не верю в КПРФ. Я за перемены в стране, за смену существующего режима. Мне не нравятся репрессии и нечестные выборы в стране», - сказал 46-летний безработный Павел.

«Недовольна тем, что современные молочные продукты делаются из пальмового масла. Я еще помню вкус тех продуктов, которые были 30 лет тому назад. Надо восстанавливать свое производство натурального молока, а не делать его из суррогата. Продукты должны быть свои», - возмутилась пенсионерка Анна

«Я о митинге узнал за десять минут до начала. Это мой первый митинг. Митинги могут повлиять на ситуацию в стране, только если будут гораздо многочисленнее. Например, 100 тысяч в малых городах, и 500 тысяч в Петербурге и Москве. Я не доволен экономической ситуацией. Чтобы прокормить свою семью мне пришлось бросить исторический факультет ЮФУ, и устроиться на работу в «Пятерочку», - рассказал 24-летний Александр.

Провокаций и конфликтов на митинге не было. Полицейские стояли в отдалении по периметру площади. Мероприятие охраняли три полицейских экипажа, всего около десяти человек. Прохожие мало интересовались происходившим, изредка останавливались и обращались с расспросами к участникам.

Участники акции приняли резолюцию, в которой призвали правительство Дмитрия Медведева уйти в отставку.