Суд отказался пересмотреть приговор Бачо Ахалае о пытках

13 июля 2019, 06:15

Верховный суд Грузии отклонил жалобу бывшего министра обороны страны Бачо Ахалаи на приговор по делу о применении пыток в отношении офицера Серго Тетрадзе.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июля 2014 года генпрокуратура Грузии предъявила Бачо Ахалае обвинение в том, что, занимая пост руководителя службы исполнения наказаний в 2011 году, он отдал приказ о проведении пыток в отношении подозреваемых в шпионаже, один из которых полковник Серго Тетрадзе в итоге скончался. 23 апреля 2018 года Тбилисский городской суд приговорил Бачо Ахалаю к 9 годам лишения свободы, признав его виновным в организации пыток, организации насильственных действий сексуального характера, злоупотреблении служебными полномочиями, служебном подлоге и организации присвоения или растраты в крупном размере. Осужденный назвал приговор оскорбительным.

23 апреля 2018 года вместе с Бачо Ахалаей по этому же делу к 4 годам лишения свободы заочно был приговорен объявленный в розыск его бывший заместитель Николоз Дзимцеишвили, которого суд признал виновным в организации присвоения или растраты в крупном размере и служебном подлоге. Ранее, 27 января 2014 года, суд заочно приговорил по этому делу к 9 годам колонии главу военной полиции Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Мегиса Кардаву.

Верховный суд Грузии своим решением оставил в силе постановление апелляционного суда Тбилиси от 14 ноября 2018 года и приговор Тбилисского городского суда от 24 апреля 2018 года, согласно которым бывший министр обороны Бача Ахалая был признан виновным в пытках над Серго Тетрадзе, сообщается 12 июля на сайте Генпрокуратуры республики.

Таким образом, Верховный суд отклонил жалобу Ахалаи, который настаивал на оправдательном приговоре, отмечает "Sputnik-Грузия".

Также судом оставлен в силе заочный приговор в отношении Николоза Дзимцеишвили.

"Кавказский узел" также писал, что Бачо Ахалая в октябре 2014 года по "навтлугскому делу" был приговорен к 7,5 года лишения свободы, суд признал его виновным в пытках и превышении должностных полномочий на посту главы департамента по исполнению наказаний Минюста. В апреле 2019 года Верховный суд оставил в силе этот приговор Ахалае.

Напомним, что Навтлугская спецоперация была проведена 12 января 2006 года на территории навтлугской автостоянки на основании информации департамента по исполнению наказаний о якобы готовящемся побеге заключенных. В результате операции были убиты три человека, которые якобы планировали нападение на руставское учреждение общего режима №1. Бывший директор департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Дата Ахалая, брат Бачо Ахалаи, был приговорен по делу о "навтлугской спецоперации" к 12 годам заключения, а начальник второго управления ДКБ Георгий Дгебуадзе - к 9 годам тюрьмы.