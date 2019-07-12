Решение об аресте Абубакара Ризванова отменено

12 июля 2019, 21:03

Верховный суд Дагестана постановил сегодня заново рассмотреть вопрос об аресте главы благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова, подозреваемого в финансировании терроризма. Срок содержания Ризванова под стражей продлен до 26 июля.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня в суде следствие не обосновало версию о том, что глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов финансировал террористов, и суд согласился отложить на двое суток решение о мере его пресечения. Однако 18 июня Ризванов, а также Абдулмумин Гаджиев и Кемал Тамбиев были арестованы на два месяца. Арестованные заявили о фальсификации дела, причем Ризванов пожаловался, что подвергся моральному давлению.

Глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев), а также журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев были задержаны силовиками по делу о финансировании терроризма. Всего по этому делу подозреваются 11 человек, в том числе дагестанский проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), которого следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский отверг свою причастность к перечислению денег террористам. В Махачкале неоднократно проводились пикеты в поддержку Гаджиева.

Сегодня в Верховном суде Дагестана рассматривалась апелляционная жалоба на арест Абубакара Ризванова. Он один из фигурантов в уголовном деле журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. По версии следствия, Ризванов через благотворительные фонды «Ансар» и собирал средства на финансирование Исламского государства. Ризванов свою вину не признает , он заявил , что фонд Ансар перестал функционировать в 2014 году, а ИГИЛ появился в 2015 году.

Сегодня на заседании Верховного суда Дагестана защита Ризванова указала на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные при вынесении решения о его аресте. Адвокат попросил суд изменить меру пресечения, так как, по его мнению, следователь не обосновал свое ходатайство, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

"Следователь в суде представил пустышку, у него было ни одного доказательства того, что Абубакар Ризванов может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказывать давление на других участников уголовного процесса. Показания Кемаля Тамбиева, на которые ссылался следователь, когда просил суд арестовать Ризванова, не могут быть использованы против моего подзащитного, так как в этом допросе он ни разу не упомянул Ризванова. Тамбиев везде говорит, что он не знаком с Ризвановым", - сказал в суде адвокат Рафидин Курбанов.

Сам Ризванов активно участвовал в заседании посредством видеоконференцсвязи. Он указал, что материалы, представленные прокурором суду первой инстанции, так и не были оглашены. "Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, все документы и ходатайства, представленные следователем или прокурором, должны быть оглашены на судебном процессе, их должны внести в протокол, и стороны должны иметь право на замечание. Когда мне избирали меру пресечения, в суде эти документы не были оглашены. Это грубейшее процессуальное нарушение", - заявил в суде Абубакар Ризванов. Подозреваемый и его адвокат попросили суд заменить заключение под стражу домашним арестом или же направить дело на повторное рассмотрение.

Возражая, прокурор Айдамиров сослался на ходатайство следователя Телевова, который обосновал ходатайство об аресте тяжесть. преступления, в совершении которого тот заподозрен. Также Ризванов не живет по месту прописки, не имеет постоянной работы и имеет негативную характеристику, повторил доводы следователя прокурор.

Судья Верховного суда Дагестана Абдулнасыр Асхабов отменил решение суда первой инстанции. Ходатайство прокурора вместе с материалами дела будут направлены в Советский суд Махачкалы для повторного рассмотрения в ином составе суда. Ризванов пока оставлен под стражей, суд продлил ему срок ареста до 26 июля.