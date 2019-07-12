Бабушкин пообещал выплатить долги сотрудникам "Красных Баррикад"

12 июля 2019, 10:47

Выплата более 60 миллионов рублей долгов по зарплате рабочим судостроительного завода "Красные Баррикады" начнутся после 20 июля, заверил врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин. Сотрудники предприятия будут задействованы в возобновленной деятельности завода, отметил новый владелец верфи.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля стало известно, что руководитель судостроительного завода "Красные Баррикады" подозревается в невыплате зарплаты работникам предприятия, гендиректор предприятия был арестован. 25 февраля суд в Астраханской области отказался перевести под домашний арест бывшего руководителя судостроительного завода, сообщил адвокат.

Завод "Красные Баррикады" основан 118 лет назад и являлся одним из крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий региона. В декабре 2017 года суд Астраханской области признал завод "Красные Баррикады" несостоятельным и открыл на нем конкурсное производство до 6 июня 2018 года.

Выплата долгов по зарплате 693 сотрудникам судостроительного завода "Красные Баррикады" начнутся после 20 июля, как только поступят денежные средства от продажи имущества обанкротившегося предприятия, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правительства Астраханской области. "Люди не только потеряли работу, где трудились целыми семьями, но и остались без средств к существованию: предприятие задолжало сотрудникам более 60 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, "Южный центр судостроения и судоремонта" выкупил имущество обанкротившегося завода "Красные Баррикады" в конце июня за 955 миллионов рублей.

"Той суммы, которая будет выплачена за имущество (обанкротившегося завода "Красные Баррикады"), достаточно, чтобы начать выплаты. В первую очередь расчет будет произведен по заработной плате", - цитирует сегодня врио губернатора Игоря Бабушкина, выступившего 11 июля на встрече с работниками завода, "Интерфакс".

В свою очередь сотрудники завода сообщили на встрече с региональными властями, что кроме основного долга по заработной плате, имеется задолженность по отпускным, алиментам и другим выплатам. Работники предприятия также просили привлечь местные кадры при возобновлении работы завода. Новый владелец завода - "Объединенная судостроительная корпорация" - планирует "максимально использовать тот кадровый потенциал, который уже есть", приводит слова гендиректора "Южного центра судостроения и судоремонта" Алексея Селезнева агентство.

Завод "Красные Баррикады" возобновит работу в декабре. Верфь задействуют в строительстве танкера для самарской компании "Волготранс", цитирует сегодня Селезнева ТАСС. По словам гендиректора "Южного центра судостроения и судоремонта", до середины августа в цеха предприятия планируется подать электричество, чтобы начать ревизию оборудования.

Выкупленный завод "Красные Баррикады" войдет в кластер вместе с заводом "Лотос" и Астраханским судостроительным производственным объединением. На "Красных Баррикадах" будет модернизировано оборудование, и предприятие сможет выпускать сухогрузы, а также участвовать в производственной цепочке вместе с остальными участниками кластера, проинформировало 3 июля издание "ФедераллПресс".

На сайтах "Объединенной судостроительной корпорации", по данным на 10.30 мск сегодня, нет информации о выплате долгов по зарплате сотрудникам завода "Красные Баррикады".

Напомним, 13 ноября 2017 года суд назначил по 300 тысяч рублей штрафа гендиректору завода "Красные Баррикады", двум его заместителям и главному бухгалтеру, которые, по версии следствия, вывели со счетов предприятия 65,6 миллиона рублей. Суд постановил взыскать с них и сумму нанесенного ущерба.