12 июля 2019, 10:47
Бабушкин пообещал выплатить долги сотрудникам "Красных Баррикад"
Выплата более 60 миллионов рублей долгов по зарплате рабочим судостроительного завода "Красные Баррикады" начнутся после 20 июля, заверил врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин. Сотрудники предприятия будут задействованы в возобновленной деятельности завода, отметил новый владелец верфи.
Как писал "Кавказский узел", 1 февраля стало известно, что руководитель судостроительного завода "Красные Баррикады" подозревается в невыплате зарплаты работникам предприятия, гендиректор предприятия был арестован. 25 февраля суд в Астраханской области отказался перевести под домашний арест бывшего руководителя судостроительного завода, сообщил адвокат.
Завод "Красные Баррикады" основан 118 лет назад и являлся одним из крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий региона. В декабре 2017 года суд Астраханской области признал завод "Красные Баррикады" несостоятельным и открыл на нем конкурсное производство до 6 июня 2018 года.
Выплата долгов по зарплате 693 сотрудникам судостроительного завода "Красные Баррикады" начнутся после 20 июля, как только поступят денежные средства от продажи имущества обанкротившегося предприятия, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правительства Астраханской области. "Люди не только потеряли работу, где трудились целыми семьями, но и остались без средств к существованию: предприятие задолжало сотрудникам более 60 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, "Южный центр судостроения и судоремонта" выкупил имущество обанкротившегося завода "Красные Баррикады" в конце июня за 955 миллионов рублей.
"Той суммы, которая будет выплачена за имущество (обанкротившегося завода "Красные Баррикады"), достаточно, чтобы начать выплаты. В первую очередь расчет будет произведен по заработной плате", - цитирует сегодня врио губернатора Игоря Бабушкина, выступившего 11 июля на встрече с работниками завода, "Интерфакс".
В свою очередь сотрудники завода сообщили на встрече с региональными властями, что кроме основного долга по заработной плате, имеется задолженность по отпускным, алиментам и другим выплатам. Работники предприятия также просили привлечь местные кадры при возобновлении работы завода. Новый владелец завода - "Объединенная судостроительная корпорация" - планирует "максимально использовать тот кадровый потенциал, который уже есть", приводит слова гендиректора "Южного центра судостроения и судоремонта" Алексея Селезнева агентство.
Завод "Красные Баррикады" возобновит работу в декабре. Верфь задействуют в строительстве танкера для самарской компании "Волготранс", цитирует сегодня Селезнева ТАСС. По словам гендиректора "Южного центра судостроения и судоремонта", до середины августа в цеха предприятия планируется подать электричество, чтобы начать ревизию оборудования.
Выкупленный завод "Красные Баррикады" войдет в кластер вместе с заводом "Лотос" и Астраханским судостроительным производственным объединением. На "Красных Баррикадах" будет модернизировано оборудование, и предприятие сможет выпускать сухогрузы, а также участвовать в производственной цепочке вместе с остальными участниками кластера, проинформировало 3 июля издание "ФедераллПресс".
На сайтах "Объединенной судостроительной корпорации", по данным на 10.30 мск сегодня, нет информации о выплате долгов по зарплате сотрудникам завода "Красные Баррикады".
Напомним, 13 ноября 2017 года суд назначил по 300 тысяч рублей штрафа гендиректору завода "Красные Баррикады", двум его заместителям и главному бухгалтеру, которые, по версии следствия, вывели со счетов предприятия 65,6 миллиона рублей. Суд постановил взыскать с них и сумму нанесенного ущерба.