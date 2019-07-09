Режим ЧС введен в трех районах Северной Осетии из-за засухи

09 июля 2019, 16:51

Власти Северной Осетии объявили режим чрезвычайной ситуации в Моздокском и частично в Кировском и Правобережном районах, где погиб урожай на 77 тысячах гектаров сельхозземель.

"Республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям по последствиям установившейся засухи вынесла решение о введении режима ЧС в Моздокском районе, части Кировского и Правобережного района", - сообщил на сегодняшнем заседании республиканского правительства первый вице-премьер Ахсарбек Сабаткоев.

По его словам, из-за засухи погиб урожай на площади в 77 га, информировал ТАСС.

В Моздокском районе пострадало более 52 гектароа сельхозземель, в Кировском - более 17 тысяч гектаров, а в Правобережном - свыше семи тысяч гектаров, сообщил сегодня "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Моздоке +31, скорость ветра 5 м/с, днем 10 и 11 июля температура составит 29 и 33 градуса соответственно. Осадков до 12 июля не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что аномальная жара наблюдалась в Северной Осетии и в июле 2018 года.