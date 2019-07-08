Следком заявил об участии 15 силовиков из Кабардино-Балкарии в преступном сообществе 

08 июля 2019, 19:49

14 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарии содержатся под стражей еще один объявлен в международный розыск по делу об организации и участии в преступном сообществе и получении взяток на 42 миллиона рублей, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая Следком заявил о задержании 12 членов преступного сообщества, организованного замглавы ГИБДД по Кабардино-Балкарии, один подозреваемый был объявлен в розыск. В июне горсуд в Ессентуках постановил заключить 12 силовиков под стражу. Подозреваемые обжаловали это решение.

По версии следствия, в 2017-2018 годах правоохранители из числа руководства, действующих и бывших сотрудников регионального управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии и отделов полиции по районам республики за взятки обеспечивали перевозку алкогольной продукции. По данным Следкома, за это силовики получили не менее 42 млн рублей.

Следователи предъявили обвинения 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарии по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группы в особо крупном размере). В числе обвиняемых - руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по республике и ряда отделов полиции.

"В настоящее время 14 обвиняемых содержатся под стражей, в отношении одного из фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он объявлен в международный розыск. При этом некоторые обвиняемые по уголовному делу заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дают признательные показания, изобличающие других участников преступного сообщества", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Следственного комитета России.

Максимальное наказание по ч. 3 ст. 210 и ч. 6 ст. 290 УК РФ - 20 и 15 лет лишения свободы соответственно.