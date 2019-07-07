Историческая часть Шеки включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

07 июля 2019, 20:55

Включение в список ЮНЕСКО исторического центра азербайджанского города Шеки вместе с Дворцом шекинских ханов повысит туристическую популярность Азербайджана, считают в министерстве культуры страны.

Решение включить исторический центр Шеки с Дворцом шекинских ханов в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО было принято сегодня на проходящей в Баку 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Шеки находится у подножия гор Большого Кавказа и старая его часть расположена на горе. Исторический центр был восстановлен после разрушительного наводнения в XVIII веке, сказано в пресс-релизе комитета.

"Старый город характеризуется традиционным архитектурным ансамблем домов с высокими остроконечными крышами. На архитектуру Шеки, расположенного вдоль важных исторических торговых путей, влияли сефевидские, каджарские (династии правителей Персии) и русские строительные традиции. "Дворец [ана, расположенный на северо-востоке города, и ряд торговых домов отражают богатство, порожденное шелководством и торговлей шелковыми коконами с конца XVIII по XIX век", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве культуры Азербайджана, включению Шеки в список Всемирного наследия предшествовала кропотливая работа, памятники города были оценены международными экспертами, были учтены рекомендации İCOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест), создана новая структура управления историко-архитектурным комплексом.

"Данный шаг является подтверждением того, что Азербайджан имеет богатую культуру и многовековые традиции зодчества, относящиеся к жемчужинам мировой архитектуры", - прокомментировал включение исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов в список Всемирного наследия представитель ведомства.

По его мнению, включение в список ЮНЕСКО повышает престиж Шекинского региона, способствует его популяризации с точки зрения туризма. Кроме того, это в целом повысит туристическую популярность Азербайджана, отметил чиновник.

Проживающий в Шеки журналист и активист Мамедсадиг Эфендиев отметил, что в последние четыре-пять лет Дворец шекинских ханов и в целом историческая часть города были капитально отремонтированы и отреставрированы.

"Шеки всегда славился своей историей и привлекал туристов. Но потом какое-то время эта сфера была запущена. Сначала это было общими трудностями переходного периода в 1990-е годы после распада СССР. Потом, видимо, высокие доходы от нефти затмевали интересы развития туристического потенциала. Но после обвала нефтяных цен, пять-шесть лет назад, к туризму повысилось внимание. С одной стороны, граждане страны, не имея возможностей выезжать за рубеж, стали искать места отдыха внутри Азербайджана, с другой - стал развиваться въездной туризм как альтернативный источник валютных доходов страны", - сказал Фаталиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "Шеки - это не только история, культура, но еще и прекрасная природа". "В городе относительно прохладное лето, снежная зима. У нас еще прекрасная кухня. На весь мир прославились наши пити (суп из баранины с картофелем, горохом и шафраном) и пахлава (мучная сладость). Как раз и исторические памятники отреставрировали. Ежедневно Шеки посещают порядка 200-250 иностранных туристов. Это в основном россияне, гости из других стран СНГ, а также из Ирана и арабских государств Персидского залива. Туризм стал серьезным подспорьем для развития местной экономики, открытия новых рабочих мест, роста доходов населения", - считает Фаталиев.

Он также уверен, что включение Шеки в список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет способствовать увеличению туристического потока. Активист отметил, что венцом исторического центра Шеки является Ханский дворец.

"Дворец был построен в XVIII веке. Двухэтажное здание окружено крепостными стенами. Дворец состоит из шести комнат-залов, четырех коридоров и двух зеркальных балконов. Стиль здания вобрал местные традиции архитектуры Кавказа того времени, а также исламского зодчества", - сказал Фаталиев.

По его словам, исторический центр города охватывает территорию площадью 120 гектаров. При этом в домах, расположенных в историческом центре, и сейчас живут люди.