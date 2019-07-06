Суд отпустил дагестанского адвоката Абумуслимова под домашний арест

06 июля 2019, 21:35

Ессентукский горсуд назначил домашний арест председателю дагестанской коллегии адвокатов "Апеллянт" Арсланали Абумуслимову, подозреваемому в мошенничестве. Детали обвинения пока не разглашаются, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля коллеги Арсланали Абумуслимова сообщили о его задержании в Махачкале. 2 июля суд в Ессентуках отложил на три дня рассмотрение ходатайства следователя о заключении его под стражу и продлил срок задержания.

Защитник Абумуслимова связал уголовное преследование своего подзащитного с тем, что тот привлекался в качестве адвоката по резонансным делам. Абумуслимов представлял интересы бывшего мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова, который подозревался в превышении должностных полномочий при выделении своей сестре земли на берегу Каспийского моря. По данным "Черновика", он ранее представлял интересы руководителя Дирекции единого заказчика-застройщика Шамиля Кадиева, объявленного в розыск по делу о взятке. Адвокат также работает с бывшим премьер-министром Дагестана Абдусамадом Гамидовым, который проходит по делу о растрате 40 миллионов рублей из бюджета.

Сегодняшнее заседание суда по рассмотрению ходатайства следователя продлилось более трех часов, сообщил адвокат Абумуслимова Асхабали Салимов.

«Следователь просил о заключении под стражу на два месяца. Защита, в свою очередь, просила избрать другую меру пресечения и отпустить под домашний арест. В итоге судья отказал в удовлетворении ходатайства следователя и удовлетворил наше», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Асхабали Салимов.

Он отметил, что Абумуслимов должен находиться под домашним арестом в Ессентуках, где проводятся следственные действия.

При принятии решения суд учел указанные стороной защиты процессуальные нарушения, которые были допущены при возбуждении уголовного дела, при расследовании и при самом задержании, сообщил Асхабали Салимов. Кроме того, добавил он, адвокатское сообщество Дагестана проявило солидарность и направило в суд в Ессентуках поручительства.

"Адвокатская палата республики и свыше ста адвокатов направили в суд личные поручительства за Абумуслимова, заверив суд, что он будет надлежащим образом исполнять все ограничения, которые примет суд", - рассказал Салимов.

В то же время он не исключил, что прокуратура обжалует это решение суда.

Обвинение Арсланали Абумуслимову пока еще не предъявлено, следствие подозревает его в мошенничестве, которое якобы было совершено в 2013 году, уточнил защитник.

"С того момента, как говорят, было совершено преступление, прошло шесть лет. Но никаких следственных действий за все это время не предпринималось. А сейчас Арсланали Абуамуслимов стал неугоден и неудобен, и поэтому на него начинают возбуждать уголовное дело", - предположил адвокат Салимов.